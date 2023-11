CEM Ambiente sempre più smart. Arrivano 40 distributori di sacchi in 21 Comuni soci

Prima installazione ad Agrate. Inaugurazione il 18 novembre nel cortile interno del Palazzo Comunale ore 10

(mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 13 novembre 2023 – Si chiama UN SACCO COMODO ed è il nuovo progetto di CEM Ambiente per i Comuni soci e per i cittadini del suo territorio. Ma di cosa si tratta?Oltre 40 nuovi distributori di sacchetti di Ecuosacco e del Multipak in 21 Comuni, con la prima attivazione il 18 novembre ad Agrate (appuntamento nel cortile interno del Palazzo Comunale ore 10) e poi di seguito a Cassano, Inzago, Pantigliate e Rodano. In totale, un valore di 600mila euro investiti da CEM per la realizzazione.

Obiettivo dell’utility, che prosegue sulla strada dell’innovazione e della sostenibilità, è quello di semplificare le procedure di ritiro dei sacchetti della raccolta differenziata (Ecuosacco e Multipak) sia per i cittadini che per i Comuni soci: vita facile per i cittadini che potranno ritirare i sacchetti H24 senza più dover fare code e rispettare gli orari degli uffici comunali; vita più facile per i Comuni che eviteranno così le concentrazioni di persone in specifici e ristretti periodi dell’anno. E in più, regole uguali per i Comuni di CEM che vanno sempre di più verso pratiche omogenee di raccolta differenziata, su un territorio sempre più vasto.

“Il progetto dei distributori automatici nei nostri Comuni soci – ha detto il Presidente di CEM Alberto Fulgione – rappresenta un altro passo avanti della nostra società verso una sempre maggior innovazione, come elemento di semplificazione della vita dei cittadini del nostro territorio ma anche come accoglimento e soluzione concreta alle esigenze dei nostri Comuni soci. Per CEM è un bell’impegno in termini organizzativi ed economici che verrà sicuramente ripagato dalla maggior praticità che porta nel territorio”.

“L’introduzione di questa nuova modalità di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata – ha detto il Sindaco Simone Sironi – va nella direzione di garantire un servizio più efficiente e fruibile, h24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, permettendo ai cittadini di effettuare il ritiro negli orari più comodi ed evitare così inutili attese durante la distribuzione massimava della fornitura annuale. Una ulteriore semplificazione per proseguire verso l’attuazione di un sistema di raccolta moderno che, unitamente alle azioni di controllo e sensibilizzazione che sono state messe in campo, consentirà di aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata nella nostra città”.

Ricordiamo che il progetto UN SACCO COMODO di CEM prende il via in seguito alla sperimentazione fatta nel Comune di Villasanta, durata un anno, e mirata a testare l’impatto del distributore sui cittadini e il loro reale gradimento. Il progetto ha funzionato e ora Villasanta si appresta a replicare con un secondo distributore in città.

I PRIMI COMUNI

Il 18 novembre: 3 distributori ad AGRATE in via San Paolo 24 (cortile interno Palazzo comunale), viale Trivulzio (ingresso scuola primaria) e in via don Gnocchi (ingresso scuola infanzia)

Seguono: 3 distributori a CASSANO: due in comune e uno nel centro del riuso (nel Centro di raccolta); 2 distributori a INZAGO: vie Spadolini e dell’Edera; 1 distributore a PANTIGLIATE: Biblioteca in Viale del Risorgimento 34; 1 distributore a RODANO: Via Filippo Turati a fianco della casetta dell’acqua. E poi tutti gli altri Comuni coinvolti.

COME FUNZIONANO I DISTRIBUTORI CEM

Il distributore UN SACCO COMODO è al momento riservato alle utenze domestiche e non è disponibile per negozi e attività commerciali. Il ritiro dei sacchi può essere effettuato utilizzando la Carta nazionale dei servizi (CNS, ovvero la tessera sanitaria) o la Carta d’identità elettronica di qualsiasi componente del nucleo familiare.

La dotazione annuale per ogni famiglia varia in base al numero dei componenti del nucleo ed è composta da rotoli di Ecuosacco e Multipak, entrambi codificati. Ogni ritiro prevede sacchi utili per sei mesi di raccolta differenziata.

Sul display del distributore è possibile seguire la facile procedura per il ritiro.