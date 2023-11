Manifestazione Taxi davanti a Palazzo Marino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 novembre 2023 – Oggi in Piazza della Scala, insieme a diversi Consiglieri comunali e al Capogruppo in IX Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, l’On. Fabio Raimondo, ho voluto sostenere la battaglia dei tassisti per tutelare i parcheggi che il Comune di Milano sta rimuovendo o modificando, presso i principali ospedali e nelle piazze più importanti di Milano.

“Un presidio indispensabile, quello fornito dalle auto bianche, nei principali ospedali e nella piazze della nostra città: non possiamo permettere che il Comune di Milano peggiori un servizio fondamentale per l’utenza, a causa delle scelte improvvisate dall’Assessorato alla Mobilità.

Studio e programmazione devono essere la chiave di volta per un miglioramento indispensabile, utili all’efficientamento di una rete di preferenziali radicate dalle periferie fino a Piazza Duomo e volte a garantire all’utenza un servizio, giá capace negli anni scorsi, di essere il fiore all’occhiello dell’avanguardia europea.

Non concederemo all’assessorato alla mobilità di sminuire le criticità che stanno rendendo la vita impossibile a migliaia di lavoratori del trasporto pubblico non di linea.

Fratelli d’Italia è al fianco di tutti coloro che vogliono una città più efficiente e funzionale, senza ideologie di sorta e permettendo a tutti di muoversi in maniera sicura e snella.

Il futuro di Milano passa dalla tutela dei servizi pubblici essenziali: non mancheranno ulteriori azioni a supporto di tutte le categorie che credano ancora in un modello di città pragmatico e sostenibile, scevro dalle ideologie che la sinistra non dimentica mai di anteporre all’interesse dei cittadini.”

Mattia Ferrarese

Consigliere Municipio 3 – Milano

Responsabile Dipartimento Trasporti e Servizi Pubblici locali – Fratelli d’Italia Milano