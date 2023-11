La Giunta di Regione Lombardia, questa mattina, ha approvato l’accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia per il progetto Arge Alp Ski Ability.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 novembre 2023. Le parole del Sottosegretario Sport e Giovani, Lara Magoni:

“L’accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e l’Università degli Studi di Brescia per la realizzazione del progetto Arge Alp Ski Ability dimostra, ancora una volta, la grande attenzione da parte della Governo lombardo nei confronti dell’accessibilità in ambito sportivo.

Una sinergia di altissimo livello finalizzata ad individuare le best practice che garantiscono l’accessibilità dei comprensori sciistici e la pratica sportiva dello sci per persone con disabilità. Un tema che mi ha sempre visto impegnata in prima persona. Sono passati quasi dieci anni da quando, nel 2014 su mia iniziativa, la Settima Commissione Cultura e Sport di Regione Lombardia approvò all’unanimità un parere alla modifica del regolamento sulle discipline sportive della montagna, abilitando alla professione di maestro di sci anche le persone con abilità diverse.

Nel 2026, la Lombardia ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, un’occasione imperdibile per ribadire con forza quanto lo sport sia veicolo di inclusione e di riscatto. Ben vengano dunque studi mirati come questo, in grado di restituirci un quadro preciso della situazione delle nostre strutture e far sì che possano essere all’altezza e garantire la migliore esperienza possibile a tutti gli atleti e appassionati”.

L’accordo prevede una collaborazione per la promozione e il miglioramento dell’accessibilità in attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. L’impegno dell’Università sarà quello di: attività di ricerca scientifica, applicazioni sperimentali e attività didattica. Regione Lombardia supporta questo progetto erogando un importo di 125.175,46 euro, su un costo totale di 280.000,00.

V.A.