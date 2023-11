Rho. Al Teatro Civico anteprima nazionale di “Appunti di un giovane medico”, tratto dai racconti di Bulgakov

Evento extra stagione prodotto dal Centro Teatrale Bresciano. Ingresso gratuito con prenotazione

Rho, 13 novembre 2023

CTB – Centro Teatrale Bresciano ha scelto il Teatro Civico Roberto de Silva di Rho per le prove di “Appunti di un giovane medico”, raccolta di racconti in parte autobiografici scritti da Michail Bulgakov tra il 1917 e il 1919. L’anteprima nazionale dello spettacolo è aperta a tutti con ingresso gratuito previa prenotazione, la sera di mercoledì 15 novembre alle ore 21.00 nella sala di piazza Jannacci. Una valida occasione per chi ancora non conosce il Teatro.

In scena Marta Lucini, Maria Laura Palmeri e Antonio Perretta. Drammaturgia e regia di Paolo Bignamini, musica dal vivo di Riccardo Bignamini. Produzione del Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Brescia, con il Teatro Civico Roberto de Silva di Rho.

La compagnia, ospite per prove e allestimento in questi giorni, al termine dello spettacolo si fermerà a dialogare con il pubblico, che potrà rivolgere agli attori e al regista osservazioni e domande sui temi trattati, di scottante attualità.

Nel secondo decennio del Novecento, l’autore di capolavori come “Il Maestro e Margherita” e “Cuore di cane”, si laureò in medicina e venne inviato in uno sperduto ospedale della campagna russa. La sua esperienza è alla base dei nove racconti, in cui si guarda con ironia ai vari aspetti della professione medica, compreso il rapporto medico- paziente.

Alcuni racconti vennero pubblicati singolarmente già nel 1925, la prima edizione completa risale al 1982. Nel 2012 la BBC ha realizzato un’apprezzata serie tv in otto puntate liberamente ispirata a quest’opera, con protagonisti Daniel Radcliffe e Jon Hamm.

In occasione di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, l’Ordine dei Medici di Brescia ha chiesto al Centro Teatrale Bresciano di realizzare un evento teatrale che avesse come tema il rapporto tra medicina e letteratura. La drammaturgia dello spettacolo rielabora così, in modo inedito, i racconti di Bulgakov e brani scritti oggi da giovani medici in merito alle scelte e ai problemi della loro professione.

L’ingresso è gratuito senza poltrone assegnate, sino a esaurimento posti. E’ consigliata la prenotazione a questo link: https://www.teatrocivicorho.com/event-details/spettacolo-gratuito-appunti-di-un-giovane-medico-dai-racconti-di-michail-bulgakov/form .

V.A.