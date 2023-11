Una rete rhodense per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri

Scuole e associazioni ampliano le opportunità in risposta al crescente bisogno di alfabetizzazione

(mi-lorenteggio.com) Rho, 13 novembre 2023. Anche quest’anno, scuole e associazioni di Rho fanno rete per insegnare la lingua italiana agli stranieri. Sarà possibile imparare l’Italiano nella scuola più comoda e più vicina a casa o al posto di lavoro dato che alla Scuola di Italiano per Stranieri di #OP si sono affiancate numerose altre scuole e associazioni in risposta al crescente bisogno di alfabetizzazione: la Scuole senza Frontiere, lo Spazio Mondi Migranti, Centro di solidarietà, Scuola di italiano della parrocchia San Pietro, la Biblioteca “Paola Mancuso” sono realtà presenti sul territorio che offrono l’opportunità di seguire lezioni gratuite in giorni e orari differenziati.

Le lezioni sono condotte da un gruppo di volontari e mirano a migliorare la conoscenza della nostra lingua da parte degli stranieri che si trovano nel nostro territorio rappresentando, al contempo, anche un momento di incontro e socializzazione.

La modalità delle lezioni segue il modello dell’Italiano (L2) che prevede l’utilizzo dell’espressione orale e scritta per descrivere situazioni di vita quotidiana, facilitando così il processo di acquisizione della lingua.

“Senza una conoscenza linguistica adeguata è impossibile per il migrante non solo accedere a mansioni qualificate ma anche intraprendere un qualsiasi percorso di integrazione – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rho Paolo Bianchi – Per far fronte al crescente bisogno di alfabetizzazione, rendere visibile l’opportunità offerta ai cittadini stranieri e potenziare il servizio, le associazioni del nostro territorio hanno fatto rete offrendo un supporto che coprisse tutto il territorio di Rho in modo da allargare la possibilità di partecipazione”.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Rho, Oltreiperimetri (facente capo a Sercop e Cooperho) l’Associazione Multiculturale Oasi ed il Consiglio Cittadino Migranti.

Le lezioni si svolgeranno nei giorni e negli orari indicati nel volantino che raccoglie tutte le informazioni necessarie anche per contatti e iscrizioni.

V.A.