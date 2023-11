AGRICOLTURA – DOMANI 15/11 IN FIERA A CODOGNO IL SUMMIT COLDIRETTI SULLA PAC

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2023 – La Politica Agricola Comune (PAC), entrata in vigore a gennaio del 2023 ma pensata ormai sette anni fa, ha ancora senso oggi, quando il mondo è profondamente cambiato e ci sono due guerre in corso? Nelle condizioni attuali è opportuno introdurre nuovi vincoli all’attività delle imprese agricole in nome della sostenibilità per poi aprire invece la strada a importazioni di materie prime e cibo da aree dal mondo con un’incidenza delle emissioni superiore a quella della Ue, aumentando l’inquinamento? E’ giusto introdurre obblighi ulteriori nelle campagne e negli allevamenti a fronte di sostegni decurtati? Queste sono solo alcune delle domande alle quali cercherà di rispondere il convegno organizzato dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza in occasione della Fiera autunnale di Codogno.

L’appuntamento con il summit intitolato “Questa PAC conviene alle imprese agricole? Gli strumenti di programmazione della Politica Agricola tra contributi in calo e impegni in aumento” – precisa la Coldiretti interprovinciale – è per domani, mercoledì 15 novembre alle ore 14, nella nuova teatro del polo fieristico di viale Medaglie d’Oro 1 di Codogno.

All’evento interverranno alcuni tra i massimi esperti sul tema, oltre ai rappresentanti istituzionali del territorio e della Lombardia: con Alessandro Rota, presidente di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza, e Gianfranco Comincioli, presidente di Coldiretti Lombardia, sul palco ci saranno infatti Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, e Fabrizio Santantonio, presidente della Provincia di Lodi. A fare gli onori di casa Francesco Passerini, sindaco di Codogno.

Le relazioni saranno affidate a: Stefano Ciliberti del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università di Perugia; Danilo Bertoni, docente di Economia ed Estimo rurale dell’Università degli Studi di Milano; Andrea Massari, direttore generale della DG Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia; Stefano Masini, responsabile dell’Area Ambiente e Territorio della Confederazione nazionale Coldiretti. Introduce Umberto Bertolasi, direttore della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza.

Intanto oggi, giornata inaugurale della Fiera, allo stand Coldiretti sono state protagoniste le scuole locali. Infatti, le fattorie didattiche di Terranostra Milano, Lodi e Monza Brianza, in coordinamento con il gruppo Donne Impresa di Coldiretti interprovinciale, hanno organizzato un laboratorio dedicato alla stagionalità dei prodotti ortofrutticoli, affidato alla cascina San Donato di Abbiategrasso, nel Milanese.

Redazione