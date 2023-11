Buccinasco – Solidarietà e risate con Chiara Becchimanzi

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 14 novembre 2023 – Una “terapia di gruppo” per ridere insieme e per aiutare le famiglie in difficoltà di Buccinasco sostenute dalle Caritas delle Parrocchie Maria Madre della Chiesa e Romano Banco. Il Comune di Buccinasco organizza lo spettacolo gratuito di e con l’attrice, autrice e regista Chiara Becchimanzi venerdì 17 novembre alle ore 21 allo Spazio Vivo del Centro Civico Marzabotto (via Marzabotto 3, Buccinasco).

Per l’occasione le Caritas cittadine invitano il pubblico a portare beni alimentari da donare alle famiglie aiutate durante tutto l’anno dai volontari.

“Una serata per stare insieme e per ridere – dichiara la vicesindaca Rosa Palone, assessora all’Associazionismo – grazie alla comicità di Chiara Becchimanzi, una artista che racconta l’attualità con leggerezza e al contempo con incredibile profondità. Sarà l’occasione per aiutare Caritas Buccinasco a raccogliere beni alimentari a lunga conservazione o prodotti per la prima infanzia in supporto alle famiglie più povere della nostra Buccinasco. Comicità e solidarietà, due parole che possono sembrare distanti ma che noi uniamo per una città più giusta”.

“Terapia di gruppo” di e con Chiara Becchimanzi è un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure. In forma di terapia di gruppo, ovviamente. Nessuno escluso, potrebbe succedere di tutto: e questo perché il pubblico sarà sempre coinvolto in prima persona, tanto da determinare la direzione (tutta improvvisata) che prenderà il discorso.

Dall’hic et nunc ai massimi sistemi, dalla personalissima esperienza di un’attrice, autrice, regista stand up, comédienne a quella di ogni spettatore/spettatrice, per riderci addosso, conoscerci, innamorarci (insultarci anche) e poi sentirci meglio di prima. Ovviamente, senza aver risolto niente.

