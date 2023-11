CECCHETTI (LEGA): “GRAZIE ALLA LEGA AL GOVERNO ARRIVANO CIRCA 350 MILIONI PER POTENZIARE METRO, FILOBUS E TRAMVIE A MILANO E BRESCIA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2023 – “Grazie al Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che attraverso uno schema di decreto ha previsto il finanziamento di importanti investimenti per il trasporto rapido di massa in Lombardia arriveranno: 88,4 mln per la riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate, 145 mln per la linea metropolitana M1 – prolungamento quartiere Baggio – Olmi – Valsesia, 47,6 mln al Comune di Milano per l’ampliamento del Deposito Gallaratese dei treni della Linea metropolitana 1, 63 mln al Comune di Brescia per la Nuova Linea Tranviaria ‘Pendolina-Fiera’ (T2). Si tratta di risorse importanti, di quasi 350 milioni, per migliorare il trasporto locale in Lombardia favorendo i cittadini e i pendolari, un altro importante risultato concreto della Lega al Governo per il territorio lombardo.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione