L’editoria digitale con ANSO protagonista a Glocal

(mi-lorenteggio.com) Varese, 14 novembre 2023 – Il giornalismo locale tra eventi internazionali e intelligenza artificiale. Nei tre giorni Glocal, il festival del giornalismo digitale che si è svolto a Varese dal 9 all’11 novembre, ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online – ha portato la riflessione sui temi cruciali per il futuro della professione giornalistica e dell’editoria.

«Il contributo di ogni testata locale è determinante per lo sviluppo delle comunità – ha affermato Marco Giovannelli, presidente di ANSO – I nostri giornali dimostrano un dinamismo e una energia positiva. La nostra associazione dopo vent’anni di attività è sempre più forte e vicina ai piccoli editori e ai giornalisti che si impegnano a raccontare e offrire servizi di informazione puntuali e capillari. Due decenni sono un periodo lungo per il settore editoriale che ha conosciuto una trasformazione come mai era successo. Glocal è il termine più corretto per chi opera nella nostra realtà e siamo contenti di aver portato un contributo di valore alla riuscita anche di questa edizione del festival».

Organizzata da VareseNews, in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e ANSO, la dodicesima edizione del Festival Glocal si è conclusa con un successo di pubblico e di partecipazione oltre ogni aspettativa.

Attorno al tema scelto per l’edizione 2023 “Visioni”, a Varese si sono dati appuntamento un centinaio di realtà associate ad ANSO vivendo proprie iniziative all’interno del festival. Il primo interamente dedicato all’intelligenza artificiale come opportunità per un cambiamento profondo del sistema editoriale ha visto protagonista Google news con Gabriele Cruciata che ha dialogato con Alberto Puliafito, Mafe De Baggins e Barbara Sgarzi. Il sabato pomeriggio tre eventi tutti in chiave locale con uno sguardo alle dimensioni nazionali e internazionali. I tre direttori Andrea Tortelli di Bsnews, Giacomo Di Girolamo di Tp24 e Daniele Reali del Giunco hanno raccontato come dalla cronaca possano nascere progetti editoriali crossmediali.

A seguire due momenti di confronto per la presentazione di nuovi progetti per il 2024 legati al cambiamento climatico e buone pratiche di sostenibilità e un secondo dedicato alle aree interne.

Glocal in tutto il periodo del festival ha proposto un’intensa agenda di appuntamenti con giornalisti, intellettuali e politici da tutta Italia. Tra i protagonisti di questa edizione, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini, i presidenti degli ordini nazionale e lombardo dei giornalisti Carlo Bartoli e Riccardo Sorrentino, la segretaria di Fnsi Alessandra Costante, l’europarlamentare Brando Benifei, i parlamentari Stefano Candiani, Alessandro Alfieri e Roberto Pella, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore alla Cultura Francesca Caruso.

Da parte di tutti i soggetti si è rimarcata la massima attenzione per un settore che è strategico per i territori e per l’intero Paese.

Redazione