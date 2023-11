Lombardia, approvata mozione su duplice omicidio gravidanza

Scurati (Lega): “Lega sempre dalla parte delle donne e delle nuove vite, da Pd e sinistre critiche vergognose”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre – “La Lega – diversamente da PD e sinistre – si assume la piena responsabilità di chiedere al Governo di riconoscere il duplice reato di omicidio in caso di assassinio di una donna in stato avanzato di gravidanza, ossia dopo il terzo mese. Dalle opposizioni critiche indecenti e fuori luogo che dimostrano il totale distacco dalla realtà e l’avversione a tutto ciò che comprende la materia della maternità, una posizione vergognosa così come la richiesta di ritiro del testo in fase di discussione”.

“Bene quindi l’approvazione di tutto il centrodestra del testo proposto dalla collega Cappellari (Lega) che chiede un giusto riconoscimento in caso di omicidio volontario. Ora la richiesta al Governo per procedere velocemente in questa direzione per una maggiore giustizia nei confronti delle donne e dei nascituri, con buona pace delle sinistre”.

Così Silvia Scurati (Lega) Consigliere regionale e vicepresidente della Commissione ‘Attività produttive’ di Regione Lombardia intervenuto in aula in fase di discussione del testo.

