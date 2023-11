MONZA, ASSESSORE TERZI: DA REGIONE 40 MILIONI DI EURO PER IL POTENZIAMENTO DELLO SVINCOLO DI SANT’ALESSANDRO DELLA TANGENZIALE NORD DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2023 – Regione Lombardia stanzia 40 milioni di euro per il potenziamento dello svincolo di Monza Sant’Alessandro sulla A52, Tangenziale Nord di Milano.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, ha approvato lo schema di Convenzione con Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A per la regolazione dei rapporti relativi al contributo per la realizzazione dell’intervento.

PIANO LOMBARDIA – Il finanziamento rientra nell’ambito del Piano Lombardia, il programma di investimenti voluto dal governatore Attilio Fontana per favorire la ripresa economica anche attraverso il potenziamento e la riqualificazione della rete viaria.

PASSO IN AVANTI – “Con l’approvazione dello schema di Convenzione – ha evidenziato l’assessore Terzi – compiamo un ulteriore passo in avanti nella realizzazione di un progetto che porterà benefici tangibili per la mobilità nella zona di Monza e dell’area metropolitana di Milano”.

L’OPERA – “L’intervento – ha aggiunto Terzi – prevede la realizzazione di un nuovo tratto in galleria di collegamento tra la barriera della A4 e la A52, che attraverserà la porzione meridionale del comune di Monza e parte del comune di Cinisello Balsamo, per una lunghezza complessiva di circa 1,2 chilometri. Saranno realizzati 4 rami di interconnessione e una rotatoria, al fine di rendere più scorrevoli i flussi di traffico provenienti dalla carreggiata nord della A52 e diretti verso la SS36-Lecco”.

RIDUZIONE TEMPI DI PERCORRENZA – “Uno degli obiettivi principali di quest’opera – ha sottolineato Terzi – è ridurre i tempi di percorrenza per l’itinerario tra l’interconnessione A4-A52 e la SS36, consentendo così di raggiungere più rapidamente i siti dove si svolgeranno le competizioni olimpiche di Milano-Cortina 2026”.

IMPEGNO DI REGIONE – “Il valore complessivo dell’opera – ha concluso Terzi – ammonta a circa 43,4 milioni di euro e siamo soddisfatti di aver stanziato quasi la totalità dei fondi necessari per la sua realizzazione, dimostrando l’impegno di Regione nel migliorare l’infrastruttura viaria e garantire una maggiore fluidità del traffico per i cittadini”.