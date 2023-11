Parco Grugnotorto, Negri e Tarantola (Pd): “Il Plis nel Parco Nord più tutelato e con una cultura ambientale maggiore”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2023 – “Bisogna riorganizzare le aree protette lombarde nell’ottica della tutela del suolo, del paesaggio e del coinvolgimento delle comunità, anche per accrescere una sempre più condivisa cultura ambientale. Per questo appoggio totalmente la decisione del Pd di Cinisello Balsamo di voler intraprendere questi ragionamenti sul Parco Nord Milano e sull’adiacente Grubria, un consorzio di Plis tra il Nord Milano e la bassa Monza-Brianza”, lo dice Simone Negri, consigliere regionale del Pd, dando il suo sostegno al progetto dei dem in consiglio comunale a Cinisello.

“Attualmente, in Lombardia, la situazione delle aree verdi protette è questa, come ha messo in luce anche un recente studio del Politecnico di Milano: parchi e aree protette rappresentano il 22.83% della superficie regionale e devono fare i conti, oltre che con la riduzione delle già scarse risorse economiche, che passeranno da 10 a 7 milioni di euro all’anno nel triennio, con organici ridotti all’osso, un’assenza di visione, il fallimento delle recenti riforme – spiega Negri –. In particolare, la legge regionale 28/2016 puntava all’aggregazione di queste aree facendo leva sul ruolo dei 24 parchi regionali soprattutto rispetto ai Plis, i Parchi locali di interesse sovracomunale. Ma il tentativo di razionalizzazione è stato visto come una volontà di comprimere le autonomie locali sulla base di scelte calate dall’alto. Perciò, nessuna delle 3 fusioni di parchi previste è andata a buon fine, 55 su 107 Plis hanno fatto sapere di volersi mantenere autonomi ed è stata estesa la tutela solo a un ulteriore 0,42% del suolo lombardo, quando l’obiettivo è il 30% entro il 2030”.

In quest’ottica il Pd di Cinisello ha voluto mandare un segnale, secondo il consigliere regionale dem: “In avvio della revisione del Piano di governo del territorio ha proposto di aggregare le aree del Plis del Grugnotorto, attualmente legate al Grubria, al Parco Nord Milano, realtà attiva e innovativa. La volontà è di aumentare il livello di tutela di questi territori, anche per preservarne la vocazione in gran parte agricola, limitarne le possibilità costruttive e integrarli maggiormente nella fruibilità del Parco Nord”.

Il Gruppo consiliare del Pd ha depositato un ordine del giorno che chiede di mettere le aree del Grubria sotto l’egida del Parco Nord: “Vorremmo che il Grugnotorto avesse le tutele di un parco regionale, quindi con un unico ente gestore, un governo unitario, capacità progettuali, più sicurezza grazie alle Guardie ecologiche. Ovviamente, serve il beneplacito dello stesso Parco Nord, di Città Metropolitana e di Regione Lombardia. I diversi strumenti urbanistici, il senso di identità, un numero adeguato di personale, il fatto che sia un’eccellenza del territorio faranno la differenza”, fa sapere Marco Tarantola, capogruppo del Pd in consiglio comunale.

Al Gruppo regionale del Pd servirà come esempio “per aprire un tavolo a tutti i soggetti territorialmente interessati e capire se, con una visione di insieme, vi sia la possibilità per una proposta di riorganizzazione di queste aree nell’ottica della tutela del suolo, del paesaggio e del coinvolgimento delle comunità”, conclude Negri.