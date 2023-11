REGIONE: A VOTO SEGRETO PASSA MOZIONE DI SFIDUCIA A PRESIDENTE ARPA

MAJORINO (PD), PRIMO FIRMATARIO: “SCONFESSATE LE TESI STRAMPALATE DEL NEGAZIONISMO CLIMATICO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2023 – “Per la seconda volta in poco tempo la maggioranza di destra in Regione va sotto attraverso il voto segreto, entrambe le volte su questioni che riguardano persone o proposte riconducibili a Fratelli d’Italia. Questo dato è inequivocabile. Ma soprattutto le tesi strampalate del negazionismo climatico di certa destra, di cui Lo Palo è solo l’ennesima rappresentante, non stanno in piedi e il Consiglio regionale è riuscito ad affermarlo, grazie al voto segreto. Andremo avanti così, senza mai fare sconti”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia, dopo l’approvazione a voto segreto in Consiglio regionale, con 37 sì e 36 no, della mozione firmata dalle opposizioni con cui si chiedeva al presidente Fontana di sollevare Lucia Lo Palo dall’incarico di presidente di Arpa Lombardia, dopo le affermazioni negazioniste sul ruolo dell’attività umana nella crisi climatica in corso.

