Brescia “Città dei Tappeti” con MITA e i 70.000 visitatori delle mostre 2023

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 15 novembre 2023 – Brescia è sempre più la Città dei Tappeti.

Succede e non per caso. Succede grazie a un sogno e al desiderio di condividerlo.

E poi succede attraverso un grande impegno, a un importante investimento, alla collezione privata di manufatti tessili più importante al mondo e a un fondamentale lavoro di squadra.

Così dopo diversi anni e, soprattutto, dopo l’ultimo anno con quattro mostre premiate da oltre 70.000 visitatori e l’inaugurazione di MITA, il centro culturale di Fondazione Tassara, Brescia è sempre più la Città dei Tappeti e non vede l’ora di continuare a esserlo e a crescere, accogliendo esperti dall’Italia e dall’estero e facendo innamorare chi non conosce questo mondo di meraviglie e di culture lontane e vicine.

A poco più di un mese dall’apertura, MITA – Museo Internazionale del Tappeto Antico e Centro Culturale di Fondazione Tassara ha registrato un importante successo di pubblico e critica che dimostra l’interesse verso i temi e gli immaginari collegati all’arte tessile, aprendo il confronto tra culture occidentali e orientali in uno dei quartieri tra i più giovani e multietnici della città.

Gli oltre 1.300 manufatti tessili dal XV al XX secolo della collezione di Romain Zaleski donata a Fondazione Tassara, hanno trovato casa diventando “patrimonio di tutti”, fruibile grazie alle aperture a ingresso gratuito del weekend, accompagnate dalle visite guidate alla mostra Masterpieces: Ancient Rugs from Eurasia con il curatore Giovanni Valagussa, andate sold out in tempi record. Il riscontro positivo, che rende particolarmente orgogliosa Fondazione Tassara, ha spinto alla proroga fino al 17 dicembre 2023 di Masterpieces, la cui chiusura inizialmente era prevista per il 10 dicembre.

MITA, crocevia di culture e centro multidisciplinare, ha avviato a novembre la rassegna di concerti e talk VOICES / Hybritude con la performance musicale in prima mondiale di The Eurasian Syndicate e proseguirà il 21 novembre con la conferenza Magnifiche trame. Il tappeto in pittura tra estasi e voluttà (di Giovanni Valagussa e Beba Marsano, ore 18.30), oltre a un altro appuntamento per dicembre, sempre a ingresso libero, con il concerto DE-STARE previsto per martedì 12 con Enrico Falbo & The Drone Orchestra.

Fondazione Tassara celebra dunque il 2023, anno della di Capitale Italiana della Cultura, come straordinariamente ricco di avvenimenti, oltre all’apertura di MITA e della sua prima esposizione, le tre mostre allestite tra Brescia e Bergamo che hanno avuto un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura tessile presso il pubblico, registrando oltre 70.000 visitatori: più di 40.000 persone al Castello di Brescia per I nodi dei giardini del paradiso (conclusa il 5 novembre), un incontro tra antico e contemporaneo curato da Letizia Cariello e Giovanni Valagussa, in collaborazione con Fondazione Brescia Musei; al Ridotto del Teatro Grande di Brescia per Intrecci a Teatro (conclusa il 29 ottobre) circa 28.000 visitatori sono stati affascinati dai capolavori e dall’eccezionalità del luogo, in collaborazione con Fondazione del Teatro Grande; a Bergamo per Hortus Conclusus (conclusa l’1 ottobre), in 6 domeniche di apertura più di 2.000 persone hanno potuto ammirare parte della collezione Zaleski in tre Dimore Storiche: Castello di Valverde, Palazzo Agliardi e Palazzo Terzi.

Fondazione Tassara ha promosso con MITA un ambizioso progetto internazionale, pienamente confermato dagli accademici e dai collezionisti americani ed europei che stanno definendo il Centro Culturale come un punto di riferimento imprescindibile per lo studio e la divulgazione dell’arte del tessile. Allo stesso tempo un pubblico nuovo ha animato sia le mostre sia la nuova sede, rimanendo affascinato dagli incroci artistici e culturali. L’importante numero di visitatori, senza paragoni rispetto al passato, ci impegna a proseguire con attività sempre più aperte.

Flavio Pasotti presidente Fondazione Tassara

Per Fondazione Brescia Musei la prima mostra allestita negli spazi temporanei del museo del Risorgimento Leonessa d’Italia presso il secondo piano del grande Miglio in Castello, è stata un grande successo sia in termini di consenso numerico e di gradimento intorno al progetto sia in termini di sperimentazione di uno spazio che ha dimostrato la sua versatilità quale magnifico padiglione espositivo per il contemporaneo con una forte predisposizione alla esposizione a tutto tondo degli oggetti, in questo caso tappeti, ma un domani sculture o installazioni. Siamo molto felici e grati anche per la collaborazione con Fondazione Tassara, che ha mostrato tutta la potenzialità dei partenariati pubblico-privati nella valorizzazione dei beni artistico culturali, nonché con l’artista Letizia Cariello, la cui opera Thinkerball resterà nella collezione permanente della Fondazione, anche a ricordo delle mostra.

Francesca Bazoli presidente Fondazione Brescia Musei

Abbiamo reimmaginato lo spazio del Ridotto come un nuovo paesaggio costruito da intrecci, storie antiche, segni, mani, preghiere. Gli straordinari diciotto tappeti di Fondazione Tassara, posizionati sulle logge e in facciata, si sono rivelati come mappe di mondi lontani eppur presenti, forse mai come oggi. Qui, nella nostra comunità. E il Ridotto del Teatro Grande nella sua abbondanza rococò ha abbracciato questo incanto, discreto nella sua misteriosa bellezza. Una bellezza che sembra riflettersi e accogliere l’altra bellezza settecentesca di veneziana memoria in un dialogo prezioso, silenzioso e pieno di rispetto. È la meraviglia quella che si sono trovati ad ammirare le migliaia di visitatori, stupefatti dal fascino senza tempo di questo binomio che unisce geografie, cura del dettaglio, antico splendore e vita.

Umberto Angelini sovrintendente Teatro Grande

Riscontri da record per l’arte tessile e ora, grazie a MITA, eredità permanente di Fondazione Tassara, il viaggio continua cercando di parlare a tutti di cultura e civiltà, attraverso l’arte, la musica, la storia. Un impegno continuo grazie all’interdisciplinarietà e all’incontro perché il Centro Culturale sia un luogo aperto, di scoperta e di ascolto, uno spazio per conservare memorie, per imparare tradizioni, per saperle interpretare nel presente e portarle, con rispetto, nel futuro.