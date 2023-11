Casa: accordo tra Comune e Comitato inquilini quartiere Giardino

(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 15 novembre 2023 – Questa mattina, il primo cittadino Salvatore Gattuso e il presidente del Comitato inquilini quartiere Giardino Giampaolo Armignano hanno firmato un accordtriennale che permetterà ai cittadini di ricevere assistenza gratuita alla presentazione delle domande ai bandi per il settore casa. Presenti al tavolo per il Comune anche il direttore del settore welfare, Lino Volpato e Cristiana Cusano che segue le politiche per la casa. Per il Comitato inquilini, oltre al

presidente, c’erano Adriana Salvadori, Raffaele Capozzi e Paolo Erasmi.



«Oggi di fatto formalizziamo – ha commentato Salvatore Gattuso – una collaborazione con il Comitato che è stata avviata nel 2014. L’accordo darà un aiuto concreto ai cesanesi, soprattutto a quelli più fragili come gli anziani, che faticano a districarsi tra i moduli necessari per accedere ai bandi».

Negli anni, è aumentato il numero dei cittadini che presentano domanda per ottenere i contribu all’affitto, sia in fase preventiva dello sfratto sia in quella di avvio della procedura.

«La collaborazione con il Comitato inquilini – ha aggiunto l’assessore alla casa Giuseppe Ursino – darà anche un importante contributo all’amministrazione comunale. Basti pensare che fino ad ora, per il bando di sostegno alla locazione aperto fino al 27 dicembre, il Comitato ha supportato la compilazione e la presentazione di più di cento domande».

Il Comitato riceve nella sua sede di via Acacie 5 i cittadini che hanno bisogno di supporto alla presentazione delle domande, ad esempio, per la misura unica regionale, per il sostegno alla locazione, per la morosità incolpevole e simili.

«Siamo felici di poter aiutare i concittadini in difficoltà – spiega il presidente Giampaolo Armignano – che molto spesso entrano nel nostro ufficio preoccupati ed escono con il sorriso perché hanno trovato chi li ascolta e li accompagna nel disbrigo della pratica. Ben vengano i bandi comunali come quello attualmente aperto – prosegue Armignano – perché riescono a tamponare delle situazioni di emergenza che altrimenti non troverebbero soluzione».

In Lombardia, infatti, non esiste un Fondo sociale affitti – nonostante la previsione della legge nazionale n. 431 – ma vengono preferite misure una tantum.

«A dicembre – annuncia l’assessore Ursino – in Consiglio comunale verrà approvato il bilancio di previsione, per cui in primavera saremo in grado di indire un nuovo bando di sostegno all’affitto.

Inoltre, stiamo lavorando a un piano dell’abitazione pubblica con alloggi a canone concordato, così da rispondere alle esigenze delle famiglie di fascia economica medio-bassa, che sono escluse per reddito dall’assegnazione delle case popolari, ma non possono permettersi di sostenere i costi di locazione del mercato privato».