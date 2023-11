Esclusività e stile: Faraone.shop presenta abbigliamento e sneakers espressione dei brand più apprezzati

Milano, 15 novembre 2023 – Faraone Shop, con un’eredità di mezzo secolo nel fashion, vi guida alla scoperta delle tendenze più attuali per il 2023: un catalogo molto articolato, dai top brand ai dettagli più chic, con un servizio clienti esperto a completa disposizione.

La proposta dello store, accessibile all’indirizzo https://faraone.shop/, annovera tutto il necessario per permettere a uomini e donne di essere sempre impeccabili, in ogni occasione. I valori su cui si fonda l’azienda sono stile, eleganza, ricercatezza e inclusione. Mentre l’obiettivo principale è quello di offrire un’esperienza d’acquisto completa e serena.

Per quanto riguarda i prodotti, in catalogo è facile scoprire molteplici capi d’abbigliamento. Si va dai jeans alle gonne, passando per giubbotti uomo, abiti, felpe, pullover e camicie. Senza scordare l’ampia selezione di calzature e accessori, immancabili per completare l’outfit alla perfezione.

L’impresa italiana, quotidianamente, è alla ricerca degli ultimi trend dell’ambito della moda. Un impegno che si riflette nella stessa offerta, che include sia i brand più famosi del settore, che interessanti realtà di nicchia. Alcuni esempi? Adidas, Philippe Model, Twinset, Akep, Jucca, Alessandro Dell’Acqua, Ralph Lauren, Dsquared2 e Yes London.

Quanti desiderano acquistare un regalo originale, magari per stupire un amico appassionato di moda, possono approfittare delle Gift Card di Faraone.shop, spendibili sia online che in negozio.

Per la consegna dei prodotti, l’e-commerce si affida esclusivamente a corrieri autorevoli, con grande esperienza, quali GLS e SDA. Nel nostro Paese, gli acquisti di oltre 200 euro beneficiano di spedizione a costo zero ma la merce, chiaramente, può essere recapitata in tutta Europa.

Sicure e garanzia di completa protezione sono anche le modalità di pagamento implementate. L’utente, infatti, può scegliere tra PayPal, carta di credito o debito, Apple Pay, Google Pay, rateizzazione con Scalapay e Klarna oppure contrassegno.

Faraone.shop assicura il reso, entro 30 giorni dalla data di ricezione del prodotto. Infine, è disponibile una completa sezione “FAQ”, a cui si unisce un qualificato servizio di assistenza multi-canale, sempre pronto a supportare l’acquirente con consigli e suggerimenti preziosi.

L. M.