Eurodeputato Angelo Ciocca (LEGA) annuncia Tavola Rotonda innovativa sull’Edilizia Sostenibile al Made Expo

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 15 novembre 2023 – L’On. Angelo Ciocca, (LEGA) membro della Commissione Industria Ricerca ed Energia e fondatore di StC Engineering Group, organizza una tavola rotonda sul tema dell’innovazione e della sostenibilità nell’edilizia, prevista per sabato 18 novembre, presso il Padiglione 1 Sala Gamma 1, Rho, Milano al Made Expo, la principale fiera del settore della progettazione, dell’edilizia e delle costruzioni in Italia.

L’evento, intitolato “Uno sguardo al futuro dell’edilizia”, mira a esplorare le prospettive e le sfide che l’industria edile affronta nel contesto dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale. La tavola rotonda vedrà la partecipazione di diversi esperti del settore.

Tra i temi principali discussi ci saranno l’edilizia sostenibile, la sicurezza sismica, l’impiego dell’intelligenza artificiale nel settore e le nuove sfide poste dal Nuovo Codice Appalti. Questi argomenti rappresentano le principali sfide e opportunità per l’industria dell’edilizia, con un particolare focus sull’integrazione tecnologica per realizzare edifici sostenibili, efficienti e a basso impatto ambientale in un momento in cui la discussione in Europa si fa sempre più serrata.

L’On. Ciocca sottolinea l’importanza di queste discussioni: “In un’epoca di rapidi cambiamenti tecnologici, è cruciale per l’industria dell’edilizia rimanere all’avanguardia. Questa tavola rotonda rappresenta un passo importante per un confronto con professionisti ed esperti del settore, per discutere e tracciare la strada per un futuro all’avanguardia e tecnologicamente avanzato.”

L’evento è aperto a professionisti, studenti e a tutti coloro che sono interessati a comprendere meglio le tendenze attuali e future nel campo dell’edilizia.

Si richiede gentile conferma all’indirizzo mail giuseppe@angelociocca.it per invio dei biglietti nominativi in omaggio.

Redazione