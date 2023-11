Gallaratese – Rho. Ha aperto il centro commerciale Merlata Bloom Milano: oltre 210 insegne e 43 unità F&B con brand inediti per il mercato italiano e dei mall

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 novembre 2023 – È stato inaugurato oggi Merlata Bloom Milano, il Lifestyle Center dal cuore verde della città di Milano, sviluppato dalla società Merlata Mall S.p.A. e posizionato al centro del più grande progetto di trasformazione urbana in Italia, nel quadrante nord ovest di Milano.

È l’ulteriore tassello del futuro completamento di un nuovo distretto urbano sostenibile. Merlata Bloom Milano, infatti, è “cerniera” spaziale e funzionale tra il quartiere residenziale UpTown di Cascina Merlata e il distretto dell’innovazione MIND, la straordinaria sfida del post Expo 2015, che mese dopo mese sta crescendo nelle ex aree dell’Esposizione Universale. Un esempio virtuoso di integrazione, di funzioni e di soluzioni, da parte di soggetti pubblici e privati, che rappresenta un modello di collaborazione positiva per Milano e per il nostro Paese.

Merlata Bloom Milano è pronto per offrire servizi e soluzioni di socialità ai primi residenti del nuovo distretto – circa 7.000 persone equivalenti a 2.500 famiglie –, allo storico quartiere del Gallaratese-Rho, fino ad arrivare agli oltre 3.600.000 – possibili clienti, in arrivo grazie alle 210 unità commerciali di cui: 43 unità food & beverage avvolte dal suggestivo “winter garden” in legno e vetro con ampi affacci sul parco circostante e numerose prime aperture internazionali o di format inediti per il mercato italiano.

Sono state più di 700 le maestranze impiegate nelle fasi di cantiere, e oltre 3.000 nelle fasi di allestimento. A pieno regime, Merlata Bloom Milano avrà un impatto economico positivo rilevante sulla comunità locale, a partire dalle previsioni di occupazione che, tra collaboratori diretti e indiretti, porterà a circa 2.000 nuovi posti di lavoro. Un’opportunità aperta anche alle categorie più fragili grazie all’accordo con il fondo “Diamo Lavoro” di Fondazione Caritas Ambrosiana nella Diocesi di Milano, che offre formazione e accompagnamento al lavoro a persone disoccupate e in profonda difficoltà economica, e l’hub Afolmet RedPoint realizzato da Afol Metropolitana con il supporto di Merlata Bloom Milano e la collaborazione di Nhood ed EuroMilano, promosso dal Comune di Milano e da Città metropolitana di Milano.

Gli accessi sono facilitati dal collegamento diretto alle principali arterie autostradali (A4 – uscita Pero; A8 – uscita Cascina Merlata; tangenziale Nord/A52 – raccordo A8, oppure attraverso l’uscita Fiera Milano est-sud/Cargo 2-3 e proseguendo verso MILANO Viale Certosa); alla rete del trasporto pubblico regionale e municipale (Metropolitana MM1 – Molino Dorino; Bus 35 (Comasina – Molino Dorino); alla rete ciclopedonale urbana con parcheggio biciclette dedicato. Inoltre, il mall sarà direttamente collegato alla nuova stazione ferroviaria del passante MIND/Cascina Merlata.

Merlata Bloom Milano rappresenta un esempio unico a livello nazionale ed europeo nel panorama dei centri commerciali per il suo concentrato di soluzioni architettoniche iconiche e sostenibili, la tecnologia e l’innovazione al servizio dei visitatori, un’offerta retail, leisure e food & beverage premium con numerose insegne in arrivo per la prima volta in Italia, o a Milano, o all’interno di un mall.

Il progetto è a cura della società Merlata Mall S.p.A., co-finanziato da Ceetrus, ImmobiliarEuropea e SAL Service. Merlata Bloom Milano è gestito e commercializzato da Nhood Services Italy sin dalla fase progettuale.

Erano presenti al taglio del nastro:

Marco Balducci, Cda di Merlata Mall S.p.a. – CEO Nhood Holding; Sergio Zuncheddu, Presidente e AD di Merlata Mall S.p.A.; Alessandro Ossena, Direttore di Merlata Bloom Milano; Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; Giancarlo Tancredi, Assessore Rigenerazione Urbana del Comune di Milano.