Milano. Più di 140 cittadini hanno consegnato la prima Domanda a Risposta Immediata alla Giunta

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 novembre 2023 – La prima domanda da porre alla giunta è stata consegnata oggi tramite posta certificata da Gabriele Mariani, candidato sindaco nelle elezioni del 2021 di Milano in Comune e Civica AmbientaLista e oggi portavoce di un movimento civico a difesa dell’ambiente.

La possibilità da parte dei cittadini di porre domande all’inizio di un Consiglio comunale, alla stessa stregua dei consiglieri, è stata introdotta nel Regolamento della Partecipazione della scorsa Legislatura grazie a un emendamento al Regolamento della Partecipazione proposto da Patrizia Bedori

“140 cittadini (e ne bastavano 100) hanno firmato” dichiara Mariani “per chiedere quali azioni concrete e non più derogabili l’amministrazione stia mettendo in atto per fermare il consumo di suolo e il disastro ambientale”.

“Più di cinquanta Comitati cittadini e associazioni” prosegue Mariani “hanno protocollato per ben due volte un appello indirizzato al Sindaco Beppe Sala e alla sua Giunta in cui si chiede di fermare immediatamente il consumo di suolo, risorsa ambientale limitata e non rigenerabile, appello che tiene conto degli indirizzi costituzionali e delle norme europee e anche della delibera del Consiglio Comunale (Mozione n°433 del 20/5/2019) che ha impegnato il sindaco a dichiarare l’emergenza climatica e ambientale.”

“Senza avere alcuna risposta” conclude.

Questa volta, la giunta dovrà per regolamento rispondere.

Redazione