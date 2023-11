Rho. La campagna “La violenza NON PUO’ ESSERE pane quotidiano”

Sensibilizzazione attraverso i panettieri in collaborazione con il Centro antiviolenza Hara

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 15 novembre 2023 – In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la rete interistituzionale Nemmeno con un fiore del Rhodense e del Garbagnatese ha ideato una campagna di sensibilizzazione che coinvolgerà tutti i panettieri in collaborazione con Confcommercio Rho, Confcommercio Bollate, la delegazione di Paderno Dugnano e le 17 Amministrazioni Comunali afferenti ai due Ambiti sociali territoriali.

Per l’occasione saranno consegnati gratuitamente a tutti i panettieri sacchetti del pane su cui è stampato il numero di emergenza del Centro Antiviolenza Hara – sportelli di Rho e Bollate – e la modalità per donare al Fondo Seconda Stella – Mai più sola, istituito attraverso Fondazione Comunitaria Nord Milano a favore dell’autonomia delle donne vittime di violenza.

Dopo aver coinvolto negli scorsi anni le biblioteche e le scuole di danza, quest’anno è stato possibile allargare la collaborazione alla categoria dei panettieri. Un’operazione capillare che permetterà di raggiungere molte più persone contemporaneamente. I sacchetti, infatti, verranno distribuiti dal 25 novembre fino alle settimane successive.

Ottantamila sacchetti del pane verranno distribuiti a più di 100 panettieri e rivenditori del pane per promuovere i numeri del Centro Antiviolenza da chiamare in caso di emergenza e per sensibilizzare la cittadinanza al contrasto alla violenza contro le donne.

Il Centro Hara opera con un’équipe specializzata composta da operatrici, psicologhe e avvocatesse, garantisce alle donne in difficoltà diversi servizi a titolo completamente gratuito: ascolto e sostegno psicologico, consulenza e assistenza legale, orientamento e supporto nella ricerca di lavoro, accompagnamento all’autonomia abitativa. Nei casi più critici è prevista anche l’accoglienza nelle case rifugio.

“Il mondo del commercio non è insensibile a temi come questo, già in passato sono state diffuse vetrofanie con il numero di emergenza che le donne possono chiamare se subiscono abusi e violenze. Ringrazio i panettieri e le associazioni di categoria che sostengono l’iniziativa – commenta il Vicesindaco e Assessore al Commercio del Comune di Rho, Maria Rita Vergani – Come Amministrazione siamo particolarmente attenti a questo tema, sconcertati dall’incredibile incremento di casi anche sui nostri territori. Facciamo il possibile per informare e fornire alle donne occasioni di incontro con chi tende loro la mano”.

“Il pane quotidiano è simbolo di qualcosa che è necessario per vivere. Anche la libertà di essere se stesse senza condizionamenti altrui lo è – commentano gli assessori Alessandra Borghetti (Pari Opportunità) e Paolo Bianchi (Servizi Sociali) – Guardiamo con favore a questa iniziativa che consente di diffondere informazioni utili a chi magari non sa a chi chiedere aiuto. Un ringraziamento speciale ai panettieri, ogni giorno a contatto con tantissime cittadine e tantissimi cittadini”.

I numeri della violenza nel nostro territorio

Più di 1.000 donne accolte dai Centri di Rho e Bollate dal 2018 ad oggi

Per il 90% le violenze si consumano all’interno della rete famigliare (mariti, fidanzati, ex, padri e fratelli)

1 donna su 10 viene messa in protezione all’interno di case rifugio della Rete

1 su 2 è una donna italiana

Il 70% sono donne giovani adulte, tra i 26 e i 55 anni

Questi gli sportelli del Centro Hara

Rho, Via Meda 20

Lunedì: 9.00-13.00, Martedì: 13.00-17.00

Mercoledì: 9.00-13.00. Giovedì: 15.00-19.00

Sabato: 14.30-17.30

Bollate, Via Piave 20

Presso Presidio Ospedaliero Territoriale dell’ASST Rhodense

Lunedì: 14.00-18.00, Martedì: 17.00-20.00

Venerdì: 10.00-13.00

tel. 335.18.20.629

Il Fondo Seconda Stella

La campagna “La violenza NON PUO’ ESSERE pane quotidiano” si inserisce all’interno del progetto “Seconda stella, il domani possibile”, finanziato da Fondazione Comunitaria Nord Milano, per promuovere percorsi di inclusione e di autonomia, garantendo alle donne di ricominciare con un impiego e un alloggio.

È attivo anche il fondo Seconda stella – Mai più sola per poter sostenere il lavoro della rete antiviolenza, finanziare dei tirocini per le donne e costituire delle “doti” di autonomia che possano aiutarle a ricostruire il proprio futuro.

Chiunque voglia sostenere il lavoro della rete antiviolenza, può donare direttamente al fondo Seconda Stella – Mai più sola:

con bonifico | causale “Fondo Seconda Stella – Mai più Sola” |

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO | IBAN: IT43 H084 5320 7060 0000 0023 565

con carta di credito e pay pal direttamente dal sito di Fondazione Comunitaria Nord Milano:

https://www.fondazionenordmilano.org/articoli/e-attivo-il-nuovo-fondo-seconda-stella-mai-piu-sola-nord-milano-in-rete-contro-la-violenza-di-genere/

Partner di questa iniziativa sono:

17 Comuni dell’area Rho Garbagnate (Rho, Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese, Vanzago, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno D., Senago, Solaro).

La rete antiviolenza “Nemmeno con un fiore”: Comune di Rho, Comuni Insieme, Sercop, Ats Milano, Asst Rhodense, Fondazione Somaschi

I partner del Progetto Seconda Stella, il domani possibile: Cooperativa Intrecci, Consorzio Sir, La Cordata, Fondazione comunitaria Nord Milano

Confcommercio Bollate, Confcommercio Rho e la Delegazione di Paderno Dugnano.

Redazione