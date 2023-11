SICUREZZA, ASSESSORE LA RUSSA A BUILDING INNOVATION FORUM: FUTURO CITTÀ PASSA DA INNOVAZIONE TECNOLOGICA

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 15 novembre 2023 – L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, è intervenuto al ‘Building Innovation Forum’, conferenza internazionale dedicata all’impatto dell’innovazione sull’industria delle costruzioni, organizzata da Fiera Milano.

“Il futuro delle città – ha detto La Russa – passa oggi più che mai attraverso l’innovazione tecnologica, declinata in tutti gli ambiti, compreso quello della sicurezza. Il concetto stesso di smart city rimanda noi tutti all’idea di una città moderna e intelligente, capace di integrare le tecnologie digitali con tutti i servizi offerti ai cittadini da parte della Pubblica Amministrazione e dai privati. In particolare, l’impiego dell’intelligenza artificiale e dei modelli predittivi che tale tecnologia è in grado di sviluppare, possono rafforzare, anche attraverso lo sviluppo di nuove piattaforme informatiche, il livello di sicurezza nelle nostre città”.

