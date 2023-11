Sondrio. Proseguono le ricerche di un alpinista 79enne

(mi-lorenteggio.com) SONDRIO, 15 novembre 2023 – Proseguono da ieri sera le ricerche di un uomo di 79 anni, molto conosciuto nell’ambiente dell’alpinismo e della montagna, non rientrato a casa dopo una passeggiata nei dintorni di Mossini. Sono impegnati i tecnici del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, con le Stazioni di Sondrio e Valmalenco, oltre al Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile. Per il Cnsas è presente anche l’unità cinofila molecolare. I soccorritori stanno operando anche con i droni, per ispezionare il territorio dall’alto. Sul posto, disponibili a dare una mano, anche numerosi soci del Gruppo Ragni di Lecco, noto gruppo alpinistico di cui l’uomo fa parte. Le squadre stanno battendo le aree prioritarie nei dintorni di Mossini, verso la Valmalenco e verso Castione Andevenno, territori spesso frequentati dall’alpinista.

V. A.