BAREGGIO – DAL 1° DICEMBRE PARTE IL NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO

(Mi-lorenteggio.coml) Bareggio, 16 novembre 2023 – Dal 1° dicembre entra in vigore il nuovo piano di spazzamento redatto da Amaga in collaborazione con il Comune. “L’obiettivo è regolamentare e implementare il servizio – spiega l’assessore Franco Capuano -. Il paese è stato suddiviso in quattro zone e la spazzatrice provvederà ogni settimana alla pulizia di una zona. Tutte le vie verranno così pulite almeno una volta al mese. Ovviamente, nelle strade più frequentate che quindi si sporcano più velocemente, il passaggio sarà settimanale. Sarà introdotto anche un sistema di controllo GPS che ci permetterà di verificare l’effettivo passaggio della spazzatrice. Andremo inoltre a regolamentare anche il servizio con motocarro, che si occupa dello svuotamento dei cestini e della pulizia dei parchi, e lo spazzamento manuale in quelle aree in cui l’impiego della spazzatrice risulta limitato. Il sabato, l’attività sarà principalmente legata alle eventuali segnalazioni ricevute. Stiamo inoltre lavorando – conclude l’assessore Capuano – per risolvere il problema della sosta in concomitanza della pulizia strade”.

“Ringrazio Amaga, i nostri uffici e l’assessore Capuano per l’importante lavoro in sinergia – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Ovviamente, per avere risultati ancora migliori, serve la collaborazione di tutti i cittadini che sono invitati ad adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente e del lavoro altrui”.