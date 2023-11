BOOKCITY MILANO 2023 | Gli incontri in evidenza del programma di venerdì 17 novembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 novembre 2023. Prosegue domani, venerdì 17 novembre, la dodicesima edizione di BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura diffusa nel territorio del capoluogo lombardo e, quest’anno per la prima volta, anche a Cremona e a Lodi.

Come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno BookCity Milano sarà l’occasione per riflettere sul futuro del libro e dell’editoria, a partire dalla presentazione di un’indagine promossa da Intesa Sanpaolo e articolata in due parti: una mirata a comprendere che cosa rappresenta la cultura per i giovani, come e dove fruiscono dei contenuti e che rapporto hanno con i festival, a cura di BVA DOXA; l’altra curata da Giulia Cogoli e Guido Guerzoni, per indagare i “nuovi festival”, quelli con meno di 10 edizioni alle spalle, per una mappatura della nuova generazione di festival culturali. L’incontro Fruizione culturale: i giovani tra festival e social media si terrà in Triennale, Saletta Lab, alle 10.30, con Fabrizio Paschina, Guido Guerzoni, Giulia Cogoli, Piergaetano Marchetti e la moderazione di Luca Formenton; a cura di Intesa Sanpaolo.

Dedicato al tema dell’editoria e dei consumi culturali anche l’incontro Cosa leggeremo l’anno prossimo? Presentazione del Rapporto 2023 dell’Osservatorio sul Futuro dell’Editoria, con Massimiliano Tarantino, Alessandra Carra, Carlo Antonelli, Lorenzo Gigotti e Valentina Tanni, che ripercorreranno le tappe del ciclo di Page not Found, cui è ispirata la prima sezione del Rapporto, che guarda alle pratiche sperimentali di scrittura e alle nuove forme di lettura immersiva, integrando anche l’intelligenza artificiale nella riflessione sugli scenari futuri dell’editoria, per poi riflettere sui trend attuali. L’evento si terrà alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in Sala Polifunzionale alle 18.30.

A BookCity Milano 2023 torna anche la lettura ad alta voce nei Bar Atlantic, gli esclusivi bar di Esselunga che, a vent’anni dalla loro prima apertura, ospitano il Menù della Poesia: attori professionisti nei panni di eleganti camerieri reciteranno su richiesta le poesie scelte dal pubblico da un vero e proprio menù poetico, per portare la cultura anche in luoghi inaspettati, permettendo al pubblico di assaggiare una poesia. Da venerdì 17 a domenica 19 novembre, in nove negozi su tutto il territorio cittadino; venerdì 17 alle 17.00, sabato 18 alle 12.00 e alle 17.00, domenica alle 12.00.

Letture ad alta voce anche alla Casa della voce, il nuovo spazio che l’Area Biblioteche del Comune di Milano dedica alle forme di cittadinanza attiva operative in città nell’ambito della lettura, all’ex Fornace di via Gola, in Alzaia Naviglio Pavese 16. Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, allo scoccare di ogni ora avrà inizio un ciclo di letture ad alta voce, il cui filo conduttore è la forma epistolare, declinato in due temi principali: Educare, insegnare, crescere. Generazioni a confronto è il tema scelto per le lettere della mattinata, da Don Milani a Maria Montessori, da James Baldwin a Italo Calvino; nel pomeriggio verranno lette invece le epistole Dentro lo Zeitgeist: lettere aperte, discussioni politiche, voglia di cambiamento, da Pasolini a Pessoa, passando per Gandhi e Tolstoj. Per dare voce agli epistolari di grandi artisti, scrittori e pensatori, le letture sono affidate a volontari e professionisti, tra cui Arianna Scommegna del Piccolo Teatro di Milano e gli attori del Menù della poesia, personaggi del mondo dell’editoria e lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano.

BCM23 sarà anche l’occasione per celebrare diversi anniversari della letteratura e del mondo della cultura: in occasione dei 140 anni dalla prima edizione in volume di Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, la manifestazione ospita la lettura ad alta voce dell’opera, da parte del cantante, attore, compositore e sceneggiatore Peppe Servillo; la lettura, suddivisa in tre parti, si terrà nelle serate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 novembre, alle 19.00 al Teatro Gerolamo.

Come ormai da tradizione, a BCM23 torna anche il progetto delle Città Creative UNESCO per la Letteratura: per l’occasione BookCity Milano ospita una delegazione da Angoulême, sede di uno dei più importanti festival di fumetti al mondo, per due appuntamenti dedicati: in Triennale alle 15.30 una tavola rotonda con Silvia Ziche, Sergio Gerasi e Giulio “Il baffo” Mosca, che incontreranno i tre autori francesi Nathalie Ferlut, Giorgia Marras e Benoît Hamet per confrontarsi su cosa voglia dire fare fumetto in Italia e in Francia. Modera Boris Battaglia, co-direttore della rivista Quasi.

Alle 18.30 alla Fondazione Corriere della Sera in Sala Buzzati si terrà l’incontro Bar Stories. Bar e Letteratura, per esplorare il legame tra la letteratura e i bar insieme a Luca Clerici e all’autore Premio Campiello Marco Balzano, che ha ambientato il suo ultimo libro al Cafè Royal di Via Marghera, a Milano; l’evento, in collaborazione con Galleria Campari, sarà coordinato da Annachiara Sacchi; la prenotazione è obbligatoria.

Passeggiate urbane. Dalla Campionaria, a Citylife, a… è l’evento proposto alle ore 15.00 da Fondazione Fiera Milano in collaborazione con BCM, un percorso a tappe con Andrea Cerchi alla scoperta degli spazi della città in grado di portare alla luce il racconto di una memoria urbana che ci permette di conoscere il passato, comprendere meglio il presente e immaginare il futuro. La passeggiata per le scuole secondarie sarà condotta da Gino Cervi.

Sempre venerdì 17 novembre si terranno anche due premiazioni letterarie: alle 17.00 alla Libreria UBIK Il sogno di esordire; la premiazione del torneo letterario IoScrittore sarà un’occasione per riflettere sui cambiamenti in atto nel mondo dell’editoria, su come arrivare alla pubblicazione, tra scouting tradizionale e opportunità delle piattaforme digitali, con Francesca Giannone, Rokia, Antonella Ferrara, Stefano Mauri, Tiberio Sarti, Edoardo Scioscia e Eugenio Trombetta Panigadi, con la moderazione di Silvia Cannarsa e Antonio Prudenzano. Alle 18.30 al Grand Hotel et de Milan si terrà invece iO Donna – Premio Letterario Eroine d’oggi 2023, la quinta edizione del premio nato nell’ambito di BookCity e dedicato da iO Donna ai personaggi femminili dell’anno: dalla scelta dei lettori e della giuria di libraie scelte in tutta Italia è in arrivo la vincitrice dell’edizione 2023. Parteciperanno l’autrice/autore selezionato, la giuria di libraie e un’attrice che farà una lettura scenica di brani del libro premiato. Serata a prenotazione obbligatoria.

Proseguono anche gli incontri di La lettura intorno – BookCity tutto l’anno, il progetto di promozione della lettura nei quartieri milanesi, ideato da BookCity Milano con Fondazione Cariplo; con tanti appuntamenti dedicati ai più piccoli: alle 17.00 alla Biblioteca Sormani nello Spazio Young l’incontro Il fantasma della Sormani, a cura degli attori della Ditta Gioco Fiaba, rivolto a bambini e bambine dai sei anni in su; sempre alle 17.00, al MUBA Museo dei Bambini l’incontro con Ambrogio Borsani, Nel regno di Re Galo, per bambini e bambine dai sette ai dieci anni; ancora alle 17.00, alla Biblioteca di Villapizzone, Bibliogiardino propone letture ad alta voce nel giardino segreto della biblioteca; proseguono inoltre gli incontri negli spazi WeMi, oltre ai tanti appuntamenti nel programma di La Lettura Intorno, consultabile sul sito del progetto. Proseguono anche gli appuntamenti di BCZeta, il progetto di BookCity per le Scuole che coinvolge studenti e studentesse di alcuni licei milanesi nell’organizzazione di alcuni eventi del programma di BCM: alla Biblioteca Oglio, alle 17.00, l’incontro Scrivere e/è riscrivere, con Patrizia Violi, Edith Joyce e Francesca Cianfrocca, dedicato ai processi di editing e di scrittura.

Su temi di attualità e cambiamenti climatici, alla Fondazione Culturale San Fedele, in Sala Ricci alle 17.00, si terrà l’incontro Clima: l’urgenza della responsabilità. Dalla Laudate Deum alla COP 28, con Giuseppe Riggio, Francesca Casale e Giovanni Moroni, una tavola rotonda organizzata da Aggiornamenti Sociali per approfondire la questione climatica in vista della COP28 di Dubai a fine anno. Sempre alla Fondazione Culturale San Fedele, alle 20.30, si terrà il laboratorio La scrittura come conoscenza di sé, con Sonia Scarpante, Alessandra Giorgetti e Antonella Cavallo, per esplorare gli aspetti terapeutici della scrittura e farne uno strumento da utilizzare con consapevolezza per conoscere e conoscersi.

Allo Spazio delle Culture “Khaled al-Asaad” del MUDEC – Museo delle Culture proseguono gli appuntamenti della rassegna Scritti dalla Città Mondo, organizzata dall’Ufficio Progetti Interculturali, Reti e Cooperazione del Comune di Milano all’interno di BookCity Milano, un progetto che coinvolge le associazioni e le comunità internazionali e diasporiche in un ciclo di presentazioni letterarie e letture. Alle 15.30 Tante donne, una lingua, dedicato alla condizione femminile, con Stella Boccaccini, Beatrice Botteon, Marina Malavasi, Alessia Benenti, Valentina Mussi, Filippo Doveri, Jada Bai Huaiyu, Sumaya Abdel Qader e Diana De Marchi, a cura di Loescher editore e Itama italiano per mamme ODV; alle 16.30 A cena con Lu Min: sogni, vizi e segreti di due normalissime famiglie cinesi degli anni Duemila, con Lu Min in video-intervista, Andrea Marcelloni, Natalia Riva, Simone Pieranni e Bettina Mottura; alle 18.00 Viaggio nella storia d’Albania, vista da fuori e dentro i confini, con Nevila Metohu, Eltjon Bida, Aude Pouplier, Fabiola Sali e Virginia Borri, a cura del Consolato Generale della Repubblica d’Albania a Milano.

Entra nel vivo anche il palinsesto di BookCity per il Sociale: tra gli incontri, alle 16.30 al Palazzo di Giustizia di Milano si terrà l’incontro Rabbia, violenza e carcere: un circolo vizioso? con Antonino La Lumia, Renato Rizzi, Roberto Bezzi, Laura Vaira, Antonella Calcaterra e Roberto Cornelli, moderati da Francesco Maisto. Il Carcere di Bollate ospiterà alle 17.00 la presentazione del libro Abolire il carcere: riflessione sull’inutilità del carcere con Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Cecco Bellosi. Alla Fondazione Culturale San Fedele in Sala Loyola, alle 18.00, Riabilitazione e realtà carceraria, incontro con l’autore Luigi Talienti per dar voce a chi vive uno stato di emarginazione. Molti gli eventi organizzati dalle Case delle Associazioni e del Volontariato dei Municipi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, luoghi del Comune aperti all’associazionismo e alla cittadinanza che svilupperanno la solidarietà e la partecipazione attiva attraverso un programma di iniziative composto da laboratori, letture, mostre, spettacoli e concerti declinati sulla base della specificità di ciascun luogo. Tra le realtà che partecipano a BookCity per il Sociale, anche i nuovi Spazi WeMi, luoghi gestiti da associazioni e cooperative sociali che collaborano con il Comune di Milano per rispondere ai bisogni di benessere e cura personale e familiare dei cittadini, in cui si terranno tre giorni di letture da sogno dal titolo Goditi il tuo tempo, nel tuo quartiere.

Prosegue anche il palinsesto di BookCity Università, con tanti incontri nelle accademie e negli atenei milanesi: l’Università degli studi di Milano, alle 9.00, ospita Il sogno di vederli tornare. I desaparecidos in Messico e la lotta collettiva dei familiari, un incontro con Thomas Aureliani e Marzia Rosti per approfondire alcuni capitoli recenti della storia messicana; alle 16.30, all’Università Vita – Salute San Raffaele, l’incontro Quell’inevitabile bisogno di utopia, con Marina Calloni, Angelo Panebianco, Roberto Mordacci e Cristina Guarneri, per esplorare il rapporto tra utopia, distopia e l’attualità; all’Università Cattolica del Sacro Cuore, alle 15.30, l’evento Sconfiggere la corruzione: il sogno di un paese normale, con Raffaele Cantone, Gabrio Forti, Nicoletta Parisi e Luigi Ferrarella, sui temi della legalità e della giustizia. Questi e molti altri incontri nel palinsesto BookCity Università, in gran parte dedicato al tema dell’anno, il Tempo del sogno.

Alle 17.00 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Roberto Burioni racconta la partita che l’Uomo e la scienza stanno giocando contro il cancro. Alle 17.30 all’Università degli Studi di Milano, nella sala delle lauree di Scienze Politiche, Nando Dalla Chiesa, con Ilaria Meli e Michele Prestipino ci porta nella storia dei Casamonica; alle 18.30 alla Società Umanitaria nel Salone degli Affreschi, insieme a Dario Bressanini e Matteo Bordone, impareremo a sfatare numerosi tabù in cucina con il noto divulgatore scientifico. Sempre alle 18.30 all’ADI Design Museum, l’ex Chief Marketing Officer di Nike Greg Hoffman incontra i tre giovani designer di successo Giuliano Guarini, Riccardo Cambò e Ferdinando Esposito, fondatori di Caffè Design. Ancora alle 18.30, al Castello Sforzesco in Sala Weil Weiss, la scrittrice russa Katerina Poladjan presenta il suo ultimo libro con Enrico Arosio e Viktoria Von Schirach. Sempre alle 18.30 al Museo di Storia Naturale, l’alpinista basco Alex Txikon, insieme a Sandro Filippini, rievoca la sua recente impresa: la prima salita integrale della vetta del Manaslu realizzata completamente in inverno, in 60 ore. Alle 19.00 al Castello Sforzesco in Sala Viscontea, il popolare scrittore olandese Jan Brokken, in dialogo con Natascha Lusenti, incontra il pubblico per presentare il suo ultimo lavoro dedicato alla storia della madre Olga e ai dieci anni che trascorse in Indonesia. Stesso orario, sempre al Castello Sforzesco ma in Sala Berardelli, il maestro Bruno Bozzetto, con la complicità di Simone Tempia, ripercorre le sue esperienze di creativo e regista; modera Massimo Bernardini.

Tradizionalmente diffusa e inclusiva, in occasione dell’edizione 2023, BookCity Milano raggiunge altre due città: Cremona e Lodi.

A Cremona alle ore 16.00 al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, il regista, scenografo e costumista Pier Luigi Pizzi racconta il suo ultimo libro insieme a Elena Mosconi, Vittoria Fontana e al curatore del volume Mattia Palma, esplorando alcuni dei grandi cambiamenti culturali del dopoguerra. Incontro in collaborazione con Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona; alle 18.00 al Museo del Violino, essere se stessi: l’edizione cremonese di BookCity Milano sarà l’occasione per dare spazio alla narrazione come strumento d’identità, voce polifonica che cerca di riconnettersi con lo spirito dei luoghi, tentando di generare un’esperienza di condivisione e coesione sociale. A guidare questa riflessione sarà l’autore e conduttore radiofonico Matteo Caccia, che esplorerà le pratiche e i progetti possibili per mantenere vivi e dinamici i contesti urbani.

A Lodi si parte alle ore 13.00 al Ristorante Gaffurio con L’invenzione del contorno, un nuovo e inedito approccio al cibo e al modo di mangiare, con Amalia Nichetti e il Collettivo Contorno. Alle ore 15.30 nella Provincia di Lodi, Sala ex Chiesetta, Prima del selfie, tutte le sfumature del ritratto fotografico: il ritratto fotografico raccontato da una delle più grandi fotografe italiane, Paola Mattioli, in dialogo con Francesca Adamo. Alle 17.30 nella Biblioteca Laudense, si parla di letteratura di genere come forma di intrattenimento intelligente nell’incontro Il romanzo storico d’invenzione e il giallo italiano. Un incrocio virtuoso al tempo dei “social”, con Franco Forte, Giordano Aterini e Lorenzo Rinaldi. Infine alle 20.00 da ReB. by Re Basilico, Storia e arte della pizza: tra assaggi di pizze storiche si racconta uno dei piatti iconici della cucina italiana e mondiale con Luca Cesari e Fabio Francione, in collaborazione con Gjulia Birra Agricola Friulana.

E molto, molto altro: il programma, in costante aggiornamento, ed eventuali indicazioni per accedere agli appuntamenti, sono disponibili sul sito della manifestazione all’indirizzo www.bookcitymilano.it.

L’Associazione BOOKCITY MILANO è presieduta da Piergaetano Marchetti e diretta da un Comitato d’indirizzo di cui fanno parte Carlo Feltrinelli, Luca Formenton, Piergaetano Marchetti e Stefano Mauri. La coordinazione dell’edizione 2023 è stata affidata a Luca Formenton, Presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, con il supporto di Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri. Ai lavori dell’Associazione partecipa, in rappresentanza del Comune di Milano, l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e, per l’Associazione Italiana Editori, il suo Presidente Ignazio Cipolletta.