FILMMAKER FESTIVAL:: Milano :: al via il festival del cinema documentario: 48 titoli, 21 prime mondiali, 15 prime italia

17 – 27 novembre 2023 | Milano | Arcobaleno Film Center | Cineteca Milano Arlecchino | Spazio Realtà Virtuale Anteo Palazzo del Cinema

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 novembre 2023. “La Chimera” di Alice Rohrwacher inaugura l’edizione 2023 di FILMMAKER venerdì 17 novembre alle 21.30 all’Arcobaleno Film Center. Tra gli ospiti del primo weekend Sylvain George, Leonardo Di Costanzo, Alessandro Bertante, Helena Janeczek. Fuori Concorso Valentina Cicogna e Mattia Colombo con “Sconosciuti puri”, sulla battaglia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo per restituire un’identità a coloro che nella morte l’hanno perduta.

La proiezione de La Chimera, alla presenza della regista Alice Rohrwacher, dà il via venerdì 17 novembre all’edizione 2023 di FILMMAKER, il festival del cinema documentario e di ricerca in programma fino al 27 novembre sugli schermi di Arcobaleno Film Center, Cineteca Milano Arlecchino e nello Spazio Realtà Virtuale di Anteo Palazzo del Cinema.

Con il suo ultimo lungometraggio, accolto con entusiasmo al Concorso del Festival di Cannes e nella sezione Best Of della Festa del Cinema di Roma, Alice Rohrwacher incrocia per la prima volta i sentieri di FILMMAKER e lo fa nel modo migliore, aprendo, nel segno di un moderno umanesimo e di un ampio respiro, un’edizione sospesa tra realismo documentario e libera sperimentazione.

Nove le sezioni in programma: Concorso Internazionale, Concorso Prospettive, Fuori Concorso, Fuori Formato, Filmmaker Expanded, Filmmaker Moderns, Teatro Sconfinato più i progetti di Strade perdute e “La lunga vita delle parole: scrittori, romanzi e film”, una riflessione eccentrica sul rapporto tra cinema e pagina scritta.

Un totale di 48 titoli di cui 21 prime mondiali e 15 prime italiane che confermano il festival milanese come punto di riferimento importante da oltre quarant’anni per chi voglia scoprire o riscoprire i grandi nomi del cinema del reale, conoscere i filmmaker del futuro, riflettere sull’attualità, indagare le nuove frontiere dell’audiovisivo.

Molti gli ospiti e gli appuntamenti da non perdere del primo fine settimana. Sylvain George, vincitore della scorsa edizione con Nuit obscure – Feuillets sauvage, torna in concorso, sabato 18 alle 17.00 all’Arcobaleno Film Center, con Nuit obscure – Au revoir ici, n’importe où, un nuovo capitolo nella sua ricerca di una forma estetica e politica in cui restituire una narrazione dei migranti e del nostro tempo.

Sabato prende il via anche la sezione tra cinema e letteratura “La lunga vita delle parole: scrittori, romanzi e film”. Alle 17.00 alla Cineteca Milano Arlecchino Alessandro Bertante parlerà di Meridiano di sangue di Cormac McCarthy, immaginandone la trasposizione cinematografica e proponendo agli spettatori un film fatto di sole parole.

Chiudono la programmazione, alle 21.30 alla Cineteca Arlecchino, le proiezioni fuori concorso di Welcome to Paradise e Procida. Nel primo, prodotto nell’ambito di “Bottega XNL – Fare Cinema”, il corso di alta formazione della Fondazione Fare Cinema a Bobbio presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini, Leonardo Di Costanzo accompagna i giovani interpreti nella loro prima esperienza cinematografica. Nel secondo, realizzato all’interno dell’Atelier di Cinema del Reale in occasione di Procida Capitale della Cultura 2022, con la supervisione di Di Costanzo e la guida di tre tutor (Caterina Biasiucci, Claudia Brignone, Lea Dicursi) un gruppo di dodici giovanissimi filmmaker prova a costruire una narrazione dell’isola.

Saranno presenti in sala Leonardo Di Costanzo, gli autori e le autrici.

Domenica 19 alle 17.00 alla Cineteca Arlecchino, per il secondo appuntamento di “La lunga vita delle parole: scrittori, romanzi e film”, Helena Janeczek si confronterà con Il demone a Beslan di Andrea Tarabbia e La buona condotta di Elvira Mujičić.

Dalle 18.00 spazio al concorso internazionale con El Chinero, un cerro fantasma di Bani Khoshnoudi, un’esplorazione del deserto messicano nel tentativo di ricostruire la morte di migliaia di asiatici in fuga dalle persecuzioni razziali e, in prima mondiale, L’albume d’oro di Samira Guadagnuolo e Tiziano Doria, una “fantasia” che nel bianco e nero in 16 mm produce il cortocircuito fra arcaico e futuribile. Saranno presenti gli autori di entrambi i film.

Chiusura alle 19.45 con, fuori concorso, Sconosciuti puri di Valentina Cicogna e Mattia Colombo: l’impegno quotidiano di Cristina Cattaneo, medico legale e direttrice del Labanof di Milano, e la sua battaglia per ridare un’identità a coloro – migranti dispersi in mare, homeless, persone scomparse – che nella morte l’hanno perduta. I due registi incontreranno il pubblico al termine della proiezione.

In parallelo, alle 17.00 all’Arcobaleno, inaugura Filmmaker Moderns con Francesco Ballo e i suoi Ballo Files. Un programma di quattro film brevi, tasselli per un cinema-laboratorio fieramente indipendente, underground, povero ma ricchissimo di invenzioni.

Nel fine settimana inizia anche il concorso di Prospettive, tra la Cineteca Milano Arlecchino e l’Arcobaleno Film Center, con film in prima mondiale o nazionale di registe e registi italiani fino ai 35 anni. Un laboratorio di idee per intercettare ciò che agita il cinema indipendente più giovane con l’emozione di accompagnare nuovi talenti nel futuro.

FILMMAKER è realizzato con il contributo di Ministero della Cultura – Direzione generale cinema, Comune di Milano e con il patrocinio di Regione Lombardia.

In collaborazione con AN-ICON – Università degli Studi di Milano, Forum austriaco di cultura di Milano, Associazione Nicola Curzio, RaiCinema, Start Milano, Civica scuola di Cinema L. Visconti, Naba, Accademia di belle arti di Brera, Nuovo Armenia, ITSOS Albe Steiner, Institut Français, Bookcity, Cineteca di Milano, Fuori orario, Careof, MMT, Filmtv.

Filmmaker è socio fondatore del Milano Film Network e di AFIC, Associazione festival italiani di cinema

ABBONAMENTI | BIGLIETTI | CATALOGO

Abbonamento Intero 35€ | Ridotto 30€ | Sostenitore 100€

Biglietto d’ingresso 8,50€

Catalogo 5€

Filmmaker Expanded – costo biglietti per programma: 5€ | 10€ con drink | ingresso gratuito con prenotazione per accreditati e abbonati di Filmmaker Festival 2023