IL 18 NOVEMBRE RIPARTE DA MILANO IL PERCORSO DI CURA E RIGENERAZIONE URBANA PROMOSSO DA NESCAFÉ

(mi-lorenteggio.com) Oltre una tazza di Nescafé, nelle mani di ognuno c’è la possibilità di contribuire alla costruzione di un futuro migliore e più sostenibile per sé e per gli altri: a partire dalle scelte individuali, le abitudini e le pratiche quotidiane fino alla cura e alla manutenzione di quei luoghi che sono il simbolo di una vita urbana fatta di incontri e tempo condiviso.

Continua il percorso di cura e rigenerazione urbana promosso con il progetto “NelleMieMani – C’è molto di più in ogni tazza” di Nescafé in collaborazione con le amministrazioni locali, le associazioni del territorio e i cittadini. Un’iniziativa virtuosa che ha preso il via nel 2021 con la riqualificazione del campo da basket di Via Canova a Trento e che oggi, a Milano, vede protagonista il CAM Pecetta, un Centro di Aggregazione Multifunzionale del Municipio 8 frequentato ogni giorno da giovani, adulti e anziani.

In questo nuovo progetto, che ha ottenuto il patrocinio del Municipio 8 del Comune di Milano, pubblico e privato si uniscono nuovamente in modo sinergico per il bene comune e per restituire alla città uno spazio bello e riqualificato. Un luogo di aggregazione accogliente e protetto, dove la diversità diventa ricchezza e il senso di comunità può rinascere a partire da stili di vita sani e attenti all’ambiente. Un punto di incontro e di socialità non solo per bambini e ragazzi ma rivolto a tutti i residenti che abitano il quartiere.

L’azione propone la sistemazione e rigenerazione di tre aree interne al CAM Pecetta: l’Area del campo da pallavolo, l’Area Giochi e l’Area Gazebo. Una riqualificazione funzionale ma anche artistica mediante la realizzazione di un’opera d’arte murale sul campo di pallavolo, in collaborazione con Filippo Benzoni, in arte NOBEZ, giovane talento emergente dell’hinterland milanese, laureato alla Nuova Accademia di Belle Arti, con una già ricca esperienza di street art alle spalle.

L’appuntamento è per il 18 novembre alle ore 9.30 al CAM Pecetta, dove Nescafé, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio invitano gli abitanti del quartiere e tutti i residenti a prendere in mano i pennelli e partecipare attivamente alla riqualificazione diventando artisti per un giorno.

Con questo nuovo progetto Nescafé porta avanti con passione il suo impegno per promuovere e sensibilizzare i cittadini di oggi sui valori e le sfide necessari per la costruzione di un futuro migliore e più sostenibile: un cammino fatto di piccoli passi che comincia con una tazza di Nescafé.

Nestlé conferma il suo impegno a sostegno delle comunità locali e dell’ambiente, un impegno che da ormai diversi anni si riempie di importanti contenuti e di progetti volti al rispetto del pianeta: dal Nescafé plan, un piano di sostenibilità avviato nel 2010, che ad oggi ha permesso di coltivare e raccogliere il 75% di caffè in modo più responsabile, distribuire oltre 230 milioni di piante di caffè e creare 900.000 corsi di formazione per gli agricoltori di caffè; al lavoro delle fabbriche che ha portato a portare le emissioni di anidride carbonica in fase produttiva, a zero; all’ impegno nell’educare i consumatori a un corretto smaltimento del packaging, innovando costantemente il suo eco-design.

Redazione