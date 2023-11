La Giornata per i diritti dei bambini a Buccinasco

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni e biblioteca,

organizza due appuntamenti per i più piccoli: sabato 18 novembre alle ore 10.30 in

biblioteca un laboratorio scientifico e domenica 19 novembre alle 16 all’Auditorium

William Medini uno spettacolo teatrale

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 16 novembre 2023 – Tra le tante giornate internazionali, la Giornata mondiale dei diritti dei bambini e dell’infanzia è particolarmente importante, per ribadire l’importanza di assicurare i diritti fondamentali a ogni bambina e bambino del mondo e accrescere la consapevolezza dei propri diritti anche agli stessi bambini.

È importante prima di tutto l’azione dei governi ma anche quella delle scuole, delle famiglie, delle altre agenzie educative, del mondo dello sport, dei Comuni.

In occasione di questa giornata, l’Amministrazione comunale organizza due appuntamenti dedicati ai più piccoli.

Sabato 18 novembre alle ore 10.30 in biblioteca, l’associazione Amici della Biblioteca di Buccinasco propone a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni “La spinta di Archimede”, un super-lab di scienze con Umberto Giovannini.

Domenica 19 novembre alle ore 16, nell’ambito della Piccola Rassegna, all’Auditorium William Medini l’associazione Artènergia invita allo spettacolo “Giacomo e il circo. A furia di dondolare il rischio è di volare”, di Davide del Grosso con David Alessandro Bonacina e Cinzia Brogliato, produzione ComTeatro, per raccontare che esistono talenti e ci sono in ognuno, alcuni più visibili, altri sono più nascosti. Giacomo fa fatica ad adeguarsi alle richieste della vita scolastica e familiare e il circo diventa la possibilità di fare emergere un talento latente.

“Ogni giorno il Comune di Buccinasco si prende cura dei bambini e dei loro diritti – dichiara

Martina Villa, assessora alla Cultura e alle Politiche sociali – con il lavoro quotidiano degli uffici comunali e con le scelte dell’Amministrazione che vuole promuovere una città a misura di bambino. Ne sono un esempio il Piano di diritto allo studio e l’attenzione del Servizio sociale per i bambini in difficoltà e con disabilità ma anche i tanti parchi attrezzati con giochi e strutture sempre più belle e, non da ultimo, le numerose iniziative culturali come la Rassegna dei Piccoli e le proposte settimanali della biblioteca. In questo modo cerchiamo di fare la nostra parte per rispettare la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia”.