LUNEDÌ LA PIAZZA DELLA REGIONE DIVENTA MONTAGNA: INCONTRI, ATTIVITÀ SPORTIVE, STAND E ‘PIZZOCCHERATA’ CON VISITE AL BELVEDERE DEL 39° PIANO

ASSESSORE SERTORI: ESALTIAMO IL VALORE E IL SIGNIFICATO DI QUESTI TERRITORI

Milano, 16 nov) Una giornata interamente dedicata alla Montagna al fine di valorizzarne il territorio, chi la vive e gli imprenditori che lì hanno piantato le loro radici. A organizzarla è Regione Lombardia.

Non tutti forse sanno che le zone montuose costituiscono il 41% del territorio lombardo, con una percentuale di poco inferiore alla pianura (circa il 47%), mentre il restante 12% della regione è in zona collinare.

L’appuntamento è fissato per lunedì 20 novembre in piazza Città di Lombardia dove, dalla mattina alle ore 10 e sino alla sera alle 20, sono in programma una serie di eventi che coinvolgeranno stakeholder, appassionati, giovani e famiglie.

“Obiettivo – spiega l’assessore regionale alla Montagna ed Enti locali, Massimo Sertori, ispiratore e organizzatore dell’evento – esaltare e far comprendere il valore e il significato di tutti coloro che, a vario titolo, operano in montagna per contribuire allo sviluppo economico, sociale e tecnologico della nostra regione”.

Nella piazza saranno allestiti vari stand turistici ed enogastronomici e sarà disponibile una parete di arrampicata per bambini e adulti, sotto la supervisione delle Guide Alpine.

“La mattinata – prosegue l’assessore Sertori – sarà caratterizzata da momenti di dialogo e approfondimento che coinvolgono le istituzioni, le imprese e il mondo delle Olimpiadi. Nel pomeriggio, poi, saranno condivise testimonianze di giovani imprenditori di montagna, che racconteranno la loro esperienza di successo”.

La giornata si concluderà con un’esibizione del Coro di montagna ‘L’eco del Mera’ che accompagnerà la preparazione dei pizzoccheri da parte dell’Accademia del Pizzocchero poi distribuiti a tutti i partecipanti insieme ai vini del Consorzio Vini della Valtellina.

Inoltre, dalle ore 18 alle 20 sarà possibile visitare il 39° piano di Palazzo Lombardia e godere della vista mozzafiato dall’alto della città di Milano illuminata.

A questo link il programma completo dell’iniziativa: https://bit.ly/49Cy0dO

V.A.