MILANO, ASSESSORE FRANCO ALLE CASE ALER ZAMA SALOMONE: RAFFORZIAMO SANITÀ TERRITORIALE, QUI IL PRIMO PROGETTO

PROTOCOLLO INTESA REGIONE-ALER, RISORSE PER 661.000 EURO

SOPRALLUOGO NEGLI SPAZI CHE OSPITERANNO IL PRESIDIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 novembre 2023. Rafforzare i servizi di prossimità e la sanità territoriale nei quartieri popolari. È l’obiettivo del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Aler approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, di concerto con l’assessore Guido Bertolaso.

ATTUAZIONE DELL’ACCORDO – Nello specifico, come prima attuazione dell’accordo, la delibera prevede la riqualificazione degli spazi per attivare il progetto C.A.S.A (Centro Aler per i servizi abitativi) nel quartiere Zama Salomone, area in via Oreste Salomone, nel Municipio 4 del Comune di Milano.

IL SOPRALLUOGO DELL’ASSESSORE – Oggi l’assessore Paolo Franco ha effettuato un sopralluogo nei locali che ospiteranno il presidio territoriale e sociosanitario, grazie a un finanziamento regionale di 661.000 euro. Saranno garantiti servizi sanitari di prossimità dell’Asst Fatebenefratelli Sacco e un medico di medicina generale a disposizione del quartiere, oltre agli ambienti destinati alle attività di due operatori ‘community manager’ che si occuperanno dei rapporti tra Aler e inquilini e del coordinamento dei servizi territoriali.

MISURE CONCRETE – “Diamo concretamente attuazione – ha evidenziato l’assessore Franco – a misure in grado di migliorare la qualità dell’abitare, garantendo servizi importanti che tengono in considerazione anche l’aspetto sociale e sanitario. Il progetto di Zama Salomone è il primo di una nuova serie di interventi con cui realizzeremo e implementeremo i presidi territoriali negli immobili Aler, oltre a quelli già attivi in altri quartieri di Milano. Un solido punto di riferimento per tutti gli inquilini, in particolare per i più fragili e gli anziani. Vogliamo che le istituzioni siano sempre più presenti e lavoriamo per questo”.

CAMBIO DI PASSO – “Stiamo imprimendo – ha proseguito Franco – un cambio di passo sulla gestione delle politiche abitative regionali: l’incremento dei presidi di legalità, sanità e sicurezza si affianca al giro di vite sulle riqualificazioni per contrastare il fenomeno degli sfitti. Non solo: sono state attivate iniziative per il consolidamento del mix abitativo. Agiamo su più fronti, con coerenza e decisione, per portare avanti la ‘Missione Lombardia’ rispetto al patrimonio pubblico abitativo”.

RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI – Nel quartiere Zama Salomone sono presenti 477 alloggi Aler. Nell’ambito del programma di recupero alloggi, finanziato da Regione Lombardia con 866.699 euro, 55 abitazioni sono state riqualificate negli ultimi anni, mentre per altre 11 la ristrutturazione sarà completata entro la fine dell’anno.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – Regione Lombardia attraverso uno stanziamento di 10,8 milioni di euro ha finanziato i lavori in corso di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli stabili del quartiere Zama Salomone. Le opere includono:

– Interventi di realizzazione del cappotto di facciata ed il rifacimento completo della copertura e di tutte le lattonerie.

– Rifacimento completo di 20 impianti ascensori.

– Rifacimento di 20 impianti citofonici e ripristino dei portoni scale ai fini della sicurezza.

– Rifacimento della rete idrica e di tre centrali.

– Rifacimento dell’intera diramazione gas.

VIDEOSORVEGLIANZA – Attraverso i finanziamenti di Regione Lombardia (16.000 euro) sono stati installati numerosi impianti di videosorveglianza, per un totale di 36 videocamere, nei civici 28, 34, 38, 40, 54, 58, 66, a servizio delle Forze dell’Ordine e in visione continua mediante la control room presente in Aler Milano e visionata giorno e notte.

Al sopralluogo ha partecipato anche il presidente di Aler Milano, Matteo Mognaschi: “Gli spazi C.A.S.A. sono da alcuni anni un punto di riferimento nei grandi quartieri di Aler come presidi territoriali integrati, articolati attorno allo sviluppo del servizio di gestione sociale, mediante i Community manager, e al servizio di salute di prossimità, con gli infermieri di comunità. Grazie al nuovo finanziamento regionale potremo riqualificare alcuni locali per la prossima apertura del nuovo spazio nel quartiere Salomone”.

V.A.