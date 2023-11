PONTI, ASSESSORE TERZI: DA REGIONE 30,7 MILIONI DI EURO ALLE PROVINCE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 novembre 2023 – Regione Lombardia stanzia 30,7 milioni di euro per finanziare interventi di manutenzione straordinaria dei ponti che insistono sulle strade provinciali.

Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. Le risorse finanziano opere programmate per il triennio 2024-2026.

SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE – “Stiamo investendo una considerevole quantità di risorse – ha evidenziato l’assessore Terzi – con l’obiettivo di garantire la funzionalità delle infrastrutture e, di conseguenza, la sicurezza dei cittadini e dei mezzi che circolano sulla rete stradale lombarda”.

IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE – “Sebbene – ha proseguito Terzi – la responsabilità della manutenzione dei ponti spetti ai soggetti gestori, che in questo caso sono le Province, la Regione offre un contributo per sostenere gli enti territoriali che in passato hanno subito una riduzione delle loro risorse, incluse quelle per la manutenzione dei ponti e delle strade di loro competenza”.

INTERVENTI SU 144 MANUFATTI – “Tutte le Province – ha sottolineato Terzi – hanno presentato un elenco di opere su cui intervenire, per un totale di 69 interventi che interessano complessivamente 144 manufatti. È di estrema importanza che i lombardi e il sistema produttivo della Lombardia possano usufruire di infrastrutture sicure, efficienti e adeguatamente manutenute. L’impegno della Regione è orientato in questa direzione, lo conferma il contestuale stanziamento di 4 milioni di euro, deliberato sempre nell’ultima Giunta, per finanziare le azioni di monitoraggio dei manufatti come ponti, gallerie e sottopassi”.

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER PROVINCIA (TRIENNIO 2024-2026):

MILANO: 4.155.168 euro;

BERGAMO: 3.595.818 euro;

BRESCIA: 4.720.664 euro;

COMO: 1.813.276 euro;

CREMONA: 2.311.158 euro;

LECCO: 1.011.132 euro;

LODI: 1.257.000 euro;

MANTOVA: 3.113.302 euro;

MONZA BRIANZA: 851.318 euro;

PAVIA: 4.871.258 euro;

SONDRIO: 965.032 euro;

VARESE: 2.068.364 euro.

Di seguito gli interventi suddivisi per provincia e i relativi finanziamenti regionali.

Milano (4)

Rifacimento giunti dei ponti delle strade di competenza di Città Metropolitana di Milano, 1.105.168 euro;

Ripristini e rinforzi strutturali – verifiche NTC 2018 e sismiche del ponte della SP 164 a scavalco alla SP 412 nel comune di Locate Triulzi, 1.100.000 euro;

Ripristini e rinforzi strutturali – verifiche NTC 2018 e sismiche del ponte della SP 412 svincolo località Cascina Venturina nel comune di Locate Triulzi, 1.100.000 euro;

Ripristini e rinforzi strutturali – verifiche NTC 2018 e sismiche del ponte della SP 109 sul canale Villoresi nel comune di Busto Garolfo, 850.000 euro.

Bergamo (11)

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 26 al km 33 + 710 nel comune di Dossena, 270.000 euro:

Manutenzione straordinaria del viadotto della SP 14 ‘Valle Imagna’ al km 13+900 nel comune di Strozza, 330.000 euro;

Riqualificazione strutturale del ponte della SP 2 ‘Lenna – Foppolo’ al km 54+400 nel comune di Valleve, 200.000 euro;

Riqualificazione del ponte della SP 39 al Km 14+283 nel comune di Gaverina Terme, 370.000 euro;

Riqualificazione strutturale del ponte della SP 25 al Km 31+900 nel comune di San Giovanni Bianco, 100.000 euro;

Nuovo ponte in sostituzione del ponte esistente sul torrente Guerna della SP 80 al km 0+140 nel Comune di Villongo e Sarnico, 394.000 euro;

Riqualificazione strutturale del ponte della SP 35 al Km 6+000 nel comune di Villa di Serio, 385.000 euro;

Riqualificazione del ponte della SP 6 al Km 41+400 nel comune di Olmo al Brembo, 291.000 euro;

Messa in sicurezza e riqualificazione ponti della SP 23 al km 14+950 nel comune di Sedrina e della SP 1 al km 36+720 in comune di Lenna, 370.000 euro;

Riqualificazione del ponte della SP 46 al Km 27+680 nel comune di Ponte Nossa e riqualificazione del ponte della SP 49 al km 29+530 nel comune di Parre, 440.000 euro;

Riqualificazione sovrappasso ferroviario della SP 155 al km 0+140 nel Comune di Ponte San Pietro e del sovrappasso ferroviario della SP 185 al km 8+220 nel comune di Caravaggio, 445.818 euro.

Brescia (15)

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 237 ‘Del Caffaro’ al km 25+814 nel comune di Agnosine, 450.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP IX ‘Brescia Quinzano’ al km 23+036 nel comune di Verolanuova, 325.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 510 ‘Sebina Orientale’ al km 14+322 nel comune di Iseo, 525.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 668 ‘Lenese’ al km 24+350 nel comune di Leno, 514.500 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 668 ‘Lenese’ al km 17+515 nel comune di Ghedi, 187.500 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 235 ‘Orceana’ al km 98+717 nel comune di Roncadelle, 450.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 11V1 ‘Padana Superiore Tangenziale Sud’ al km 12+850 nel comune di Brescia, 148.500 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 235 ‘Orceana’ al km 71+527 nel comune di Orzinuovi, 600.000 euro;

Interventi localizzati di ripristino e sistemazione della raccolta acque del ponte della SP 510V1 ‘Sebina Orientale’ al km 25+407 nel comune di Marone, 150.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 19 ‘Concesio Ospitaletto-Capriano del Colle’ al km 0+215 nel comune di Concesio, 150.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 19 ‘Concesio Ospitaletto-Capriano del Colle’ al km 5+590 nel comune di Gussago, 336.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP VIID1 ‘Bagnolo Mella – Seniga variante Leno’ al km 20+650 nel comune di Leno, 191.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 79 ‘Sabbio Chiese – Lumezzane’ al km 25+505 nel comune di Lumezzane, 300.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 64 ‘Borgo San Giacomo – Gambara’ al km 6+446 nel comune di Quinzano d’Oglio, 270.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 345 ‘Delle Tre Valli’ al km 90+900 nel comune di Cividate Camuno, 123.164 euro.

Como (1)

Nuovo ponte sulla SP 27 in affiancamento all’esistente sulle Ferrovie dello Stato in comune di Cucciago e rifacimento ponte sul Rio Acquanegra, 1.813.276 euro.

Cremona (2)

Adeguamento statico e miglioramento sismico del ponte sul fiume Serio della SP 12 ‘Sergnano-Camisano’ nei comuni di Sergnano e Casale Cremasco, 811.158 euro;

Rifacimento del ponte sul fiume Oglio della SP 11 ‘S. Antonio-Isola Dovarese’ nel comune di Isola Dovarese, 1.500.000 euro.

Lecco (6)

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 54 al km 8+731 nel comune di Cernusco Lombardone, 150.000 euro;

Manutenzione straordinaria dei ponti della SP 639 al km 12+656dx, 12+656sx e 13+677 nei comuni di Cesana Brianza e Suello, 100.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 67 al km 17+438 nel comune di Valvarrone, 79.000 euro;

Consolidamento strutturale dei ponti della SP 54 al km 3+125 e al km 12+871 nei comuni di Missaglia e Paderno d’Adda, 353.132 euro;

Consolidamento strutturale del ponte della SP 47 al km 1+489 nel comune di Rogeno, 200.000 euro;

Consolidamento strutturale del ponte della SP 51 al km 9+683 nel comune di Barzago, 129.000 euro.

Lodi (1)

Manutenzione straordinaria dei ponti della SP 235 al km 20+900 e 24+100 nel comune di Sant’Angelo Lodigiano, 1.257.000 euro.

Mantova (2)

Riqualificazione pavimentazione stradale, barriere di sicurezza, parapetti e rinforzo strutturale selle Gerber del ponte di Borgoforte della SPexSS62 ‘della Cisa’ nel comune di Borgo Virgilio, 2.100.302 euro;

Manutenzione straordinaria per ripristino conservativo del ponte sul canale diversivo della SPexSS 62 nei comuni di Mantova e Porto Mantovano, 1.013.000 euro.

Monza Brianza (3)

Manutenzione straordinaria dei ponti della SP 177 al km 7+220 e 7+270 nel comune di Usmate Velate, 297.318 euro;

Manutenzione straordinaria con interventi su impalcati ponti SP varie nei comuni di Usmate Velate, Monza, Agrate Brianza e Cavenago Brianza, 277.000 euro;

Consolidamento strutturale del ponte della SP 6 al km 27+141 nel comune di Carate Brianza, 277.000 euro.

Pavia (19)

Riqualificazione strutturale dei ponti della SP 183, 192dir e 207 nei comuni di Gambolò, Vigevano e Zavattarello, 400.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 207 ‘Zavattarello – Varzi’ sul Rio Marcegna nel comune di Zavattarello, 218.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte di barche della SP 185 ‘Bereguardo-Garlasco’ sul fiume Ticino nel comune di Bereguardo, 860.000 euro;

Ristrutturazione del ponte della SPexSS 412 ‘della Val Tidone’ sul fiume Lambro nel comune di Villanterio, 100.000 euro;

Ristrutturazione del ponte della SP128 sul fiume Lambro al km 0+300 nel comune di Marzano, 100.000 euro;

Ristrutturazione dei ponti della SP 38 al km 5+150, al km 6+870 e al km 10+245 nel comune di Colli Verdi, 447.000 euro;

Ristrutturazione dei ponti della SP 18 al km 1+700, al km 2+700, al km 3+600 e al km 4+250 nel comune di Varzi, 300.000 euro;

Ristrutturazione ponti rete irrigua zona Lomellina, 222.000 euro;

Consolidamento strutturale del ponte della SP 48 al km 11+700 nel comune di Santa Margherita di Staffora, 250.000 euro;

Consolidamento strutturale del ponte della SP 126 al km 5+300 nel comune di Torrazza Coste, 120.000 euro;

Ristrutturazione del ponte della SP 12 al km 9+400 nel comune di Cervesina, 130.000 euro;

Riqualificazione sovrappasso ferroviario della SPexSS 35 ‘Dei Giovi’ sulla linea Stradella-Pavia nel comune di Bressana Bottarone – I, 166.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 30 sul torrente Terdoppio nel comune di Zinasco, 200.000 euro;

Manutenzione straordinaria del ponte della SP 9 sul torrente Sesso al km 2+300 nel comune di Torre de Negri, 80.000 euro;

Nuovo ponte della SP 190 sul Naviglio di Bereguardo nel comune di Casorate Primo, 616.258 euro;

Ristrutturazione ponte della Sp 115 sul fiume Olona al km 0+900 nel comune di Albuzzano, 150.000 euro;

Ristrutturazione ponte della Sp 166 sul torrente Staffora nel comune di Varzi, 250.000 euro;

Ristrutturazione ponte della Sp 2 sul fiume Lambro al km 13+800 nel comune di Landriano, 200.000 euro;

Ristrutturazione ponte della Sp 22D al km 0+050 nel comune di Marcignago, 62.000 euro.

Sondrio (2)

Manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Tovate della SP 10 al km 8+950 nel comune di Civo, 628.000 euro;

Manutenzione straordinaria del viadotto sul torrente Tartano della SP 30 al km 16+700 nel comune di Talamona – Lotto 2, 337.032 euro.

Varese (3)