Un restauro-miracolo ad alta teconologia si aggiudica il Premio Mezzanotte

La facciata della casa degli Omenoni a Milano risorge dopo l’intervento di Riva

di Saverio Fossati

Casa degli Omenoni, un palazzo simbolo di Milano, e il suo restauro conservativo esemplare e da premiare: e così è stato, nella cornice di un altro edificio storico ora Hotel Château Monfort, dove Enzo Medardo Costantini, Ad di Riva, impresa specializzata in queste delicatissime operazioni, ha ricevuto il Premio Mezzanotte “per gli interventi e i progetti di restauro del patrimonio architettonico e immobiliare d’epoca e storico di Milano”.

La facciata di Palazzo Leoni (questo il nome ufficiale e meno noto della cinquecentesca Casa degli omenoni, sede del Clubino da quasi un secolo) ha ripreso vita in modo miracoloso, grazie alla tecnologia laser adottata con la collaborazione della Soprintendenza. Il premio, dedicato all’architetto Paolo Mezzanotte è stato conferito dagli Stati Generali del Patrimonio Italiano, ente per la valorizzazione delle attività, dei beni e del patrimonio culturale presieduto da Ivan Drogo Inglese e consegnato da Sofia Gioia Vedani, Ad di Planetaria Hotels, proprietaria dell’Hotel Château Monfort, che ha partecipato all’iniziativa.

“Questa – ha detto Drogo Inglese – è la prima iniziativa degli Stati Generali del Patrimonio, un ente che intende il patrimonio culturale italiano come un asset di sviluppo economico e di occasione di crescita dell’occupazione. L’ente ha un approccio pratico e imprenditoriale. Per questo abbiamo premiato chi, in quest’ambito, chi ha realizzato questi obiettivi attraverso un intervento di altissima qualità”. Uno scenario confermato da Enzo Medardo Costantini, che ha ricordato come Riva abbia visto con la sua attività un notevole aumento del fatturato e una crescita dell’occupazione, con l’assunzione di molti neolaureati.

Alla premiazione sono intervenuti anche il Dg di Planetaria Damiano De Crescenzo e il direttore dell’hotel Château Monfort, Stefano Risolè, che hanno raccontato la complessa operazione di restauro e riqualificazione dell’edificio (decorato da Paolo Mezzanotte) che ospita l’albergo. Un saluto è stato portato anche da Federico Albini, presidente degli architetti di Milano, Alessandro Tuzzi, Vice Dg dell’Università Cattolica ( a sua volta impegnata nel restauro dell’edificio che oggi ospita un reparto di Ps ma che è nato oltre due secoli fa come caserma della guardia vicerale di Eugeni De Beauharnais) Giuseppe Rossi, Presidente di Uni Ente Italiano di Normazione, Sergio Gaddi, Vice Presidente della Commissione Cultura della Regione Lombardia e Leonardo Caruso, vice presidente nazionale dell’Anaci (associazione di amministratori condominiali e immobiliari).

