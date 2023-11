Assolombarda partecipa al “PMI Day”: più di 1.300 studenti “a scuola” nelle piccole e medie imprese del territorio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 novembre 2023 – Sono più di 1.300 gli studenti che, a partire da oggi, parteciperanno alle iniziative promosse sul territorio da Assolombarda nell’ambito di “PMI Day”, la “Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese” organizzata, ogni anno, da Confindustria e giunta alla sua quattordicesima edizione. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere ai giovani il mondo dell’impresa attraverso visite guidate all’interno delle aziende e incontri tenuti da imprenditori promossi nelle aule scolastiche. In questa edizione, sono state 25 le realtà del territorio coinvolte e 21, complessivamente, le scuole secondarie di primo grado che hanno aderito con 58 classi.

Con il “PMI Day” gli studenti incontrano, grazie all’attivazione di una serie di appuntamenti, l’impresa e i suoi protagonisti mentre gli imprenditori, dal canto loro, illustrano l’impegno quotidiano teso a favorire la diffusione della cultura. Non a caso, l’iniziativa fa parte delle attività legate alla “Settimana della Cultura d’Impresa” di Confindustria e, inoltre, della “Settimana europea delle PMI” organizzata dalla Commissione Europea.

“Assolombarda ha a cuore la diffusione della cultura d’impresa all’interno delle scuole: l’Associazione è consapevole che all’interno delle aule scolastiche si trovino, oggi, gli imprenditori e i talenti che, domani, continueranno a rendere il nostro territorio il traino dell’economia italiana – ha dichiarato Paolo Gerardini, presidente Piccola Industria di Assolombarda -. In tal senso, abbiamo aperto agli studenti le nostre aziende o creato l’occasione di intervistare gli imprenditori in classe: l’obiettivo è di far conoscere ai ragazzi realtà all’avanguardia, attrattive e competitive, punti saldi della nostra tenuta sociale. L’ iniziativa, come anche di altri appuntamenti promossi da Assolombarda che coinvolgono gli studenti, è volta a suscitare nei più giovani interessi e passioni, dimostrando che l’impresa tiene al loro futuro”.

SCUOLE DEL TERRITORIO COINVOLTE

Scuole della Città metropolitana di Milano (8): Istituto Falcone Borsellino (Milano), Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio (Milano), Istituto Comprensivo Basiglio (Basiglio), Istituto Comprensivo Via Orchidee (Rozzano), Istituto Comprensivo Curiel (Paullo), Istituto Pasquale Sottocorno (Milano), Scuola media Laura Conti (Buccinasco), Scuola media Leonardo da Vinci (Bollate).

Scuole della Provincia di Monza e Brianza (3): Istituto Carlo Urbani (Muggiò), Istituto Confalonieri (Monza), Istituto Fermi (Villasanta).

Scuole della Provincia di Lodi (4): Istituto Comprensivo Casalpusterlengo (Casalpusterlengo), Istituto Gramsci (Mulazzano), Istituto Lodi 2 (Lodi), Istituto Morzenti (Sant’Angelo Lodigiano)

Scuole della Provincia di Pavia (6): Istituto Comprensivo di Siziano (Siziano), Istituto Comprensivo Sandro Pertini (Voghera), Istituto Comprensivo Valle Versa (Santa Maria della Versa), Istituto Comprensivo Via Botto (Vigevano), Istituto comprensivo Via Dante (Voghera), Scuola media Stradella (Stradella).

AZIENDE DEL TERRITORIO COINVOLTE

Aziende della Città metropolitana di Milano (6): Triumph Italy Srl (Milano), Nowal Chimica Srl (Cuggiono), C.A.T.A. Informatica Srl (Assago), Piattine e Profili Inox Srl (Cerro Maggiore), Tricodor Srl (Milano), Secure Network Srl (Milano).

Aziende della Provincia di Monza e Brianza (5): Virma Spa (Sulbiate), Giovanardi Spa (Concorezzo), Nastrificio De Bernardi Srl (Concorezzo), Passoni Titanio Srl (Vimercate), Salmoiraghi Spa (Monza).

Aziende della Provincia di Lodi (4): Simaco Elettromeccanica Srl (Corte Palasio), Ecowatt Vidardo Srl (Castiraga Vidardo), Solana Spa (Maccastorna), Aerocom Gct Srl (Lodi Vecchio).

Aziende della Provincia di Pavia (10): Brambati Spa (Codevilla), Cm Cerliani Srl (Pavia), A.P.C. Srl (Vigevano), Ics Industria Costruzione Stampi Spa (Copiano), Itp Spa (Bosnasco), Merkur Srl (Retorbido), Cifarelli Spa (Voghera), Brustia Alfameccanica (Vigevano), R.T.A. Srl (Marcignago), Gfl Srl (Siziano).