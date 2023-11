CECCHETTI (LEGA): “SABATO E DOMENICA LA LEGA ANCORA NELLE PIAZZE LOMBARDE PER INFORMARE I CITTADINI DI QUANTO STIAMO FACENDO AL GOVERNO NAZIONALE E REGIONALE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 novembre 2023 – “Per il secondo fine settimana consecutivo la Lega sarà nelle piazze delle Lombardia con una nuova ‘gazebata’, questa volta estesa a livello nazionale, finalizzata ad incontrare i cittadini presso i nostri banchetti e gazebo per aggiornarli su quanto è stato fatto dalla Lega e dai suoi ministri in questo primo anno di Governo nazionale, in particolare sull’autonomia regionale, che sta proseguendo il suo iter, e sui contenuti di una manovra che aumenta le busta paga ad un lavoratore italiano su tre, rivaluta le pensioni e stanzia importanti ulteriori risorse aggiuntive per il comparto socio sanitario, invertendo una tendenza decennale di tagli lineari da parte dei precedenti governi a trazione PD.

E informeremo su quanto sta facendo la Regione Lombarda guidata dal governatore Attilio Fontana per tagliare le liste di attesa, per migliorare la mobilità potenziando le infrastrutture su gomma e ferro grazie alla collaborazione (mancata negli anni precedenti con i ministri PD) con il ministro Matteo Salvini e naturalmente anche sull’ avvicinamento alle Olimpiadi invernali del 2026. Inoltre con questa ‘gazebata’ proseguiremo la nostra campagna di tesseramento. Ci prepariamo ad un altro fine settimana in piazza, tra la gente, come è normale che sia per la Lega, il movimento che sta tra le persone sempre e non solo campagna elettorale.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione