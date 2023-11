IL PERSONAGGIO DELL’ANNO 2023: Artista Marco Ponzi

di Principia Bruna Rosco

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 novembre 2023 – Il 21 ottobre 2023 Marco Ponzi ha presentato il suo romanzo nella prestigiosa Villa Mylius di Sesto San Giovanni (MI), una splendida villa settecentesca acquistata dal mecenate e collezionista d’arte Enrico Mylius, il quale l’adibì come residenza a salotto culturale frequentato da noti personaggi come Massimo D’Azeglio e Alessandro Manzoni.

Presentazione a Villa Mylius di Sesto San Giovanni (MI)

Con lo scrittore hanno dialogato Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio, Ermanno Corsi, Giornalista, Scrittore e Presidente del Comitato scientifico del Premio Cimitile, la promotrice culturale Luciana Cerasi che ha coordinato l’evento, Armando Semplice, Presidente dell’Associazione Amici della biblioteca di Bresso e una delegazione della Fondazione Premio Cimitile.

Lo scrittore Marco Ponzi

Come Personaggio dell’anno 2023 per la testata giornalistica mi-lorenteggio.com di cui faccio parte, è stato individuato l’Artista Marco Ponzi che 17 Giugno 2023, con il suo ultimo romanzo “La strategia dell’attenzione”, ha vinto il Premio Cimitile 2023. Detto Premio è un evento letterario nazionale delle opere inedite e delle novità librarie organizzato dalla Fondazione Premio Cimitile, i cui fondatori sono la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Cimitile, l’Associazione Obiettivo III Millennio e la Fondazione Premio Cimitile con l’intento di promuovere la cittadella santa di Cimitile, il loro territorio e la Regione Campania.

La rassegna letteraria nazionale viene tenuta nello splendido complesso delle Basiliche Paleocristiane, tipico centro dell’hinterland napoletano che ospita, tra vie anonime, negozi e vicoli, un’area di 9000 mq. con ben sette edifici di culto, di età paleocristiana e medioevale, dedicati ai santi Felice, Calionio, Stefano, Tommaso e Giovanni, ai Ss. Martiri e alla Madonna degli Angeli, arricchiti da preziosi mosaici, decorazioni e affreschi.

Ogni anno, in questo rappresentativo luogo, si premia uno scrittore emergente non solo con il Campanile d’Argento, tradizionale emblema del Santuario Martiriale di San Felice, ma con la pubblicazione del testo a cura della centenaria Casa Editrice Guida di Napoli, la quale, in ventotto anni, attraverso il Premio Cimitile ha laureato ventotto scrittori.

Palazzo Reale di Napoli

Lo scrittore, dopo aver ricevuto l’ambito Premio letterario Cimitile 2023, ha presentato il romanzo al Campania Libri Festival nell’importante Palazzo Reale di Napoli.

L’Artista Marco Ponzi

La multiforme creatività di Marco Ponzi si estrinseca come pittore, poeta, scrittore, umorista, autore di quattro romanzi: “Perché diffidare degli assistenti di volo” (2011), “L’accento sulla A” (2019), “Le aspirazioni mortali” (2022) e l’ultimo “La strategia dell’attenzione” (2023). Quest’ultimo, che è un thriller psicologico ambientato nel 2050, è una storia che inizia dalla morte del celebre psicanalista Lehman Covi e sua figlia Elisabetta, la quale, nell’espletare le pratiche di successione, trova fondamentale iniziare una sorta di indagine sui pazienti del padre. Questo percorso la guiderà verso Amalia Matteozzi, una donna, deceduta, dal passato burrascoso e, indagando, Elisabetta scopre qualcosa di inquietante su sé stessa.

Attraverso tutti i suoi libri, lo scrittore tocca vari problemi come l’omosessualità, l’alcolismo, la voglia di libertà come rivalsa contro le norme dettate dalla società. E scrive senza paura della verità, esprimendo concetti, enigmi, soluzioni, battute sarcastiche e critiche alla società. E per amore della libertà, vari suoi libri se li è autopubblicati perché nessun editore lo avrebbe fatto. “Sono libri sarcastici, canzonatori, schietti e taglienti che contengono i miei migliori insuccessi – dice con ironico orgoglio – Questi volumi raccolgono gli esiti dei concorsi artistici più o meno farlocchi ai quali ho partecipato, molto spesso con la consapevolezza di perderli”.

Invece, i suoi libri regolarmente pubblicati sono stati presi in carico da editori “tradizionali”, seguendo il classico iter. “Io scrivo per passione – afferma – non ho frequentato scuole di scrittura per avere scorciatoie per la pubblicazione e non ho agganci che mi garantiscano visibilità. La scrittura è troppo pura per essere confusa col commercio, benché i libri siano in vendita”.

Nelle poesie, ama la rima e ama trattare temi, a volte lontani dalla stessa poesia. “Le poesie contemporanee sono brutte – afferma l’artista – uno non se le ricorda, non c’è più il gusto di impararle a memoria”.

Anche i suoi dipinti parlano di arte libera, schietta, non seriale, senza ipocrisia, che vanno oltre le apparenze di un finto perbenismo.

L’Artista afferma che la sua arte pittorica è figurativa concettuale “Nulla è casuale – sostiene – nulla è d’arredo”. Infatti, analizzandola si scoprono significati mascherati decifrabili solo dall’inconscio.

“L’astratto – afferma l’artista – non riesco a dipingerlo perché per me non ha senso. Io dipingo quel che non potrei rappresentare in altro modo; i miei dipinti nascono dalla mia mente a seguito di numerose elaborazioni o anche attraverso i sogni”.

Per la sua determinazione ad essere sempre e solo sé stesso, ha meritato la menzione al Luxembourg Art Prize nel 2022 per il valore complessivo della sua opera.

La presentazione del romanzo ha avuto un grande successo. Con la rappresentanza della Fondazione Premio Cimitile venuti da Cimitile della provincia di Napoli per onorare Marco Ponzi con la loro importante presenza, l’evento ha assunto una valenza di interscambio culturale tra Milano e Cimitile e un’opportunità per confrontarsi e crescere partendo dalla cultura, la lettura, la letteratura e crea, pertanto, un trait d’union tra l’arte e la scrittura.

L’evento si è concluso tra applausi e complimenti allo scrittore e a tutti gli intervenuti.

Dall’intensa attività eterogenea e multidisciplinare di Marco Ponzi, si deve convenire che è un artista talentuoso, anticonformista, futurista geniale dall’intenso e appassionato amore per la verità.

Principia Bruna Rosco

(Pittrice, scrittrice, giornalista)