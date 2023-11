La Città metropolitana di Milano e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano insieme per la tutela dei fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 novembre 2023. La Città Metropolitana di Milano e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sottoscritto un protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

L’accordo, firmato dal Sindaco metropolitano, Giuseppe Sala, e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, Gen. B. Francesco Mazzotta, ha lo scopo di instaurare una reciproca collaborazione ed operare sinergicamente per garantire l’uso lecito delle risorse destinate alla Città Metropolitana di Milano, per realizzare azioni e interventi previsti dalle missioni del PNRR.

Nel dettaglio, la Città Metropolitana si impegna, per il prossimo triennio, a fornire alla Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e unionale, input informativi qualificati sulla ricorrenza di possibili irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in qualità di soggetto attuatore dei progetti e a mettere a disposizione del Corpo dati ed informazioni utili a prevenire o reprimere ogni condotta illecita lesiva dell’interesse pubblico.

L’intesa prevede, inoltre, lo sviluppo di iniziative di carattere formativo per i dipendenti della Città Metropolitana e per i militari del Corpo allo scopo di affinare, in chiave sinergica, le procedure di scambio informativo, garantendone tempestività ed efficacia.

“L’accordo sottoscritto con la Guardia di finanza va a tutela dell’ente e del grande lavoro profuso ad ogni livello per progettare e candidare gli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza– afferma il vicesindaco Francesco Vassallo –La Città metropolitana di Milano ha ottenuto risorse ingenti ed è nell’interesse di tutti che lungo il percorso sia garantita la legalità e la correttezza dei procedimenti. Il nostro ente è molto attento alle tematiche della trasparenza e della legalità, promuovendo diverse iniziative in tal senso anche a livello territoriale. Con questo accordo si compie un ulteriore passo in avanti”.

Come sottolineato dal Generale Mazzotta, “Il protocollo d’intesa con la Città Metropolitana di Milano si inserisce in un disegno a più ampio respiro che ha già visto la sottoscrizione di analoghi accordi con diverse amministrazioni locali della provincia milanese, primo fra tutti il Comune di Milano. Il PNRR rappresenta un’occasione unica per il rilancio dell’economia del nostro Paese. La Guardia di Finanza, in virtù del ruolo affidatole, è chiamata ad intervenire prontamente, anche a fianco dei soggetti attuatori, al fine di garantire la corretta realizzazione del Piano, fornendo un presidio di legalità agile ed efficace, in grado di prevenire e contrastare tempestivamente ogni condotta illecita che possa compromettere la realizzazione del Piano”.