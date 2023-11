MAROCCO. 48°ANNIVERSARIO DELLA GLORIOSA MARCIA VERDE

Nel 1975 trecentocinquantamila uomini e donne marocchini di tutte le età provenienti da tutto il Reame, hanno marciato senz’armi, muniti solo dell’incrollabile fede nel Sacro Corano, nel loro Re Hassan II e nella bandiera nazionale

di Principia Bruna Rosco

(mi-lorenteggio.com) Melegnano, 17 novembre 2023 – Domenica 19 novembre 2023, al Castello Mediceo in piazza della Vittoria a Melegnano si svolgerà la celebrazione del 48° anniversario della Marcia Verde e la festa del giorno dell’Indipendenza organizzata da Yahya El Matouat dalla S.M.I.S. Spazio Marocchino per la Solidarietà.

La celebrazione della gloriosa Lunga Marcia Verde ricorda un’epopea scolpita per sempre negli annali della storia moderna del Regno. Il grande Re Hassan II, per liberare le province sahariane e per completare l’integrità territoriale del Regno sotto occupazione spagnola, esortò il popolo marocchino a mobilitarsi nel quadro di una pacifica marcia di liberazione.

Alla chiamata di S.M. Re Hassan II, conformemente alla legittimità storica e al diritto internazionale, risposero 350.000 uomini e donne di tutte le età provenienti da tutto il Reame.

Questi coraggiosi marocchini marciarono senz’armi, muniti solo dell’incrollabile fede nel Sacro Corano e nella Bandiera nazionale, simbolo di attaccamento ai valori della pace e della tolleranza consentendo la liberazione e il recupero delle province del sud.

Questo popolo meraviglioso popolo è riuscito in modo pacifico a far risplendere i colori nazionali, annunciando la fine della presenza coloniale spagnola nel Sahara marocchino.

La Festa dell’Indipendenza segna i grandi progressi che sta compiendo il Marocco sotto l’alta guida di S.M. Mohammed VI che ha sancito la democratizzazione, la decentralizzazione e la regionalizzazione quali punti cardinali del consolidamento politico a livello nazionale e internazionale. Inoltre, nel campo sociale ha modernizzato il nuovo codice di famiglia che sancisce la piena parità tra uomo e donna all’interno della famiglia anche in caso di separazione o divorzio.

Yahya El Matouat della S.M.I.S., che coordina anche un patronato che si occupa di risolvere le pratiche dei connazionali, con questa manifestazione, riafferma i valori della “Marcia Verde” per tenere salda la comunità marocchina di Melegnano e la condivisione con gli italiani e le comunità straniere.

