Bookcity 2023 in Statale: Saffo o il sogno di una rosa

Domenica 19 novembre 2023 | H 10:30-12:30

Sala Napoleonica dell’Università Statale di Milano, Via Sant’Antonio 12

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 novembre 2023 – Il sogno delle rose, da declinarsi in un dialogo fra l’artista e il suo giardino ideale. La poetessa Saffo, Afrodite e le sue rose nel volume di Silvia Romani, le rose di Frédéric Malle interpretate dalle sue fragranze, raccontate attraverso lo storytelling del brand. Il racconto delle giardiniere: di quelle “eroine” dei giardini che hanno costruito la propria identità nella dimensione del giardino, in tempi e in luoghi non sempre facili da “abitare”. Un percorso multisensoriale, attraverso un’esperienza olfattiva, un paesaggio sonoro e visuale, accompagneranno il pubblico all’incontro con il sogno, in un giardino di rose.

Claudia Berra, Marina Carini, Monica Diluca, Ivano Eberini, Elio Franzini, Francesca Orestano, Silvia Romani, Chiara Torre, Éditions de Parfums Frédéric Malle

LIBRI PRESENTATI

Silvia Romani, Saffo. La ragazza di Lesbo, Einaudi, Torino 2022

Editions de Parfums Frédéric Malle. The First Twenty Years, Rizzoli, New York 2020

