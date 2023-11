Cesano Boscone (MI) – Insieme, contro la violenza di genere

Da sabato 18 a sabato 25 novembre si susseguiranno diverse iniziative organizzate dall’amministrazione in collaborazione con le associazioni del territorio. Ravasi: «Rimane il pensiero di una data che si spera possa essere cancellata dai nostri calendari»

Cesano Boscone (18 novembre 2023) – Prenderanno il via oggi le iniziative per celebrare la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio. La ricorrenza è stata istituita nel 1999 dall’ONU, che ha scelto il 25 novembre a ricordo del brutale omicidio delle tre sorelle Mirabal, rapite, torturate e uccise nel 1960 nella repubblica Dominicana.

«Come ogni anno ci ritroviamo in questa giornata – sottolinea Ilaria Ravasi, assessora alle politiche delle pari opportunità – a ricordare le ennesime vittime di violenza e femminicidio, alcune anche molto giovani. L’amministrazione comunale, insieme alle associazioni del territorio, da sempre organizza iniziative per sensibilizzare sulla violenza di genere. Tra queste, il flash mob con il riposizionamento della targa recentemente vandalizzata sulla panchina rossa nel giardino di Villa Marazzi. Rimane il pensiero di una data – evidenzia l’assessora Ravasi – che, si spera, possa essere il prima possibile cancellata dai nostri calendari».

Sabato 18 novembre alle ore 11, nella Sala delle carrozze di Villa Marazzi, in via D. Alighieri 47, si terrà la consegna del ricavato della marcia podistica “Tante gambe, un solo cuore contro la violenza” alla dr.ssa Alessandra Kustermann, a favore della “Cascina Rinascita”: il progetto che fornisce alle donne vittime di violenza domestica un luogo dove ricostruirsi una vita autonoma assieme ai propri figli. L’appuntamento è organizzato assieme al Circolo donne Sibilla Aleramo.

Mercoledì 22 novembre alle ore 14.30, al cinema teatro Cristallo di via Mons. Pogliani 7 si svolgerà l’incontro pubblico “Storie di donne e di violenza” nell’ambito dell’Università delle tre età dell’associazione Auser. La docente Marisa D’Aloiso presenterà alcuni racconti tratti dal libro “Ferite a morte” di Serena Dandini.

Dal 23 al 26 novembre, in Villa Marazzi, Cesano ricorderà le vittime di femminicidio dello scorso anno con l’esposizione, sui rami degli alberi, “Foglie al vento” con scarpette rosse e manifesti, a cura dell’associazione Auser.

Giovedì 23 novembre alle ore 11, sulla panchina rossa installata nel giardino di Villa Marazzi verrà riposizionata la targa vandalizzata e si terrà un flash mob, in collaborazione con il Circolo donne Sibilla Aleramo, le associazioni aderenti alla Rete antiviolenza, assieme ai CAV e all’associazione Auser.

Venerdì 24 novembre, alle ore 21.15, al cinema teatro Cristallo di via Mons. Pogliani 7 verrà proiettato il docufilm di Silvio Soldini “Un altro domani”, con cineforum in collaborazione con il Circolo donne Sibilla Aleramo, il Centro culturale Città viva e le associazioni Demetra donne e XXI donna.

Infine, sabato 25 novembre alle ore 21, in collaborazione con il Circolo donne Sibilla Aleramo, nella Sala delle carrozze Enrico Punzo si esibirà al pianoforte nel concerto “Luci di speranza”: note e luci per ricordare e far risplendere il ricordo delle donne uccise nel 2023.