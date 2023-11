GRANDE AFFLUENZA ALLE PASSEGGIATE URBANE ORGANIZZATE DA FONDAZIONE FIERA MILANO

IN OCCASIONE DELLA DODICESIMA EDIZIONE DI BOOKCITY

Prossimo appuntamento con le visite guidate in primavera 2024

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 novembre 2023 – “Passeggiate Urbane – Dalla Campionaria a Citylife a…” è il titolo dell’iniziativa con cui Fondazione Fiera Milano ha partecipato alla dodicesima edizione 2023 di Bookcity Milano.

Venerdì 17 e sabato 18 novembre il fotografo “di Milano” Andrea Cherchi ha condotto il pubblico in una passeggiata urbana all’interno di CityLife, uno dei quartieri della Città che negli ultimi anni ha subito profonde trasformazioni. Dopo aver ospitato per oltre 80

anni una delle Fiere più importanti al mondo, oggi è divenuto un luogo iconico,

universalmente riconosciuto come uno dei simboli architettonici ed urbanistici della Milano

del terzo millennio. Un’area che ancora non ha completato la propria metamorfosi e che

nei prossimi anni vedrà ulteriori cambiamenti improntati sempre all’eccellenza e alla

massima vivibilità.

Un percorso a tappe, organizzato da Fondazione Fiera Milano, e accompagnato dalla voce

e dai racconti del fotografo Andrea Cherchi, per conoscerne la storia e portare alla luce una

memoria urbana che permetta di comprendere meglio il passato, vivere il presente e

immaginare il futuro.

La passeggiata, partita dalla Palazzina degli Orafi, sede di Fondazione Fiera Milano, ha

condotto il pubblico alla scoperta dell’area, passando per Palazzo delle Scintille,

attraversando il parco pubblico con tappa alla fontana Quattro Stagioni in Piazza Giulio

Cesare, proseguendo verso i grattacieli di Piazza Tre Torri fino ad arrivare al Centro

Congressi Allianz MiCo.