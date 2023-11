(Mi-lorenteggio.com) Basiglio, 18 novembre 2023 – Aggiornamento sull’incidente mortale di Basiglio, nel quale ha perso la vita ieri un ciclista di 62 anni. Al momento non sono stati presi provvedimenti specifici perché sono in corso le indagini per capire la dinamica. È stato però aperto un procedimento penale per omicidio stradale.

Redazione