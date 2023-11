Cesano. Al cinema Cristallo la festa per i dieci 10 anni della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 19 novembre 2023 – Stamane, al Cinema Cristallo, la Comunità Pastorale della Madonna del Rosario, che comprende le tre parrocchie cesanesi di San Giovanni Battista, San Giustino e Sant’Ireneo, si è ritrovata insieme, per celebrare i dieci anni dalla sua costituzione. Oltre a tutti i preti e religiosi della Comunità, erano presenti il Sindaco insieme alle autorità civili e militari della città.

Don luigi Caldera, decano della città durante la celebrazione, ha detto che “Quando è arrivato qui aveva una nomina per 9 anni. Sono passati, dal 2013 che è qui, gli hanno detto che oramai è anzianzo per rimane qui purtroppo per i cesanesi…”.

È partito un grosso applauso. Durante l’intera giornata sono state diverse le iniziative per celebrarare questa ricorrenza.

L. P.