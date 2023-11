(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 novembre 2023 – Poco prima delle ore 15.00, all’incrocio tra viale Papiniano e via Modestino una donna di 50 anni è stata investita da un veicolo riportando gravi ferite. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono giunte due automediche e un’ambulanza dell’ATA Soccorso, che hanno trasportato la donna in codice rosso in ospedale.

Redazione