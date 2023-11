Si conclude la dodicesima edizione di BookCity Milano dopo una settimana di più di 80 giorni

Il tempo è un’illusione.

Albert Einstein.



(mi-lorenteggio.com) 19 novembre 2023. Si conclude oggi la dodicesima edizione di BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che coinvolge biblioteche e librerie, fondazioni e associazioni, teatri e musei, scuole e università, spazi di aggregazione e luoghi del sociale, ospedali e carceri, biblioteche di condominio e tante altre realtà in una grande festa dei lettori, che da quest’anno non si limita alla città metropolitana, ma raggiunge anche Cremona e Lodi.

L’edizione 2023 di BookCity Milano è stata scandita dal Tempo del sogno: 2.000 ore di eventi e presentazioni hanno reso possibile vivere più di 80 giorni in una sola settimana, sfidando le regole del tempo e sconfinando in quella dilatazione dei minuti che caratterizza il tempo onirico.

Sono stati oltre circa 140.000 le lettrici e i lettori che hanno partecipato alla manifestazione (dato aggiornato alle 13.00 di domenica 19), popolando i 1.500 eventi in programma insieme a oltre 3000 scrittrici e scrittori ospiti di BCM23, grazie alla collaborazione con più di 500 editori; quasi 400 i preziosi volontari che hanno assistito il pubblico nelle oltre 300 sedi diffuse sul territorio, tra cui 43 librerie e 27 biblioteche. Nei giorni della manifestazione i canali social di BookCity Milano, con una community di oltre 110.000 utenti, hanno raggiunto più di 465.000 account, con circa 786.340 visualizzazioni dei contenuti pubblicati; dall’inizio della manifestazione, il sito ha registrato 498.846 visualizzazioni e 129.953 sessioni.

La manifestazione dedicata al libro e alla lettura non è finita: La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno, il progetto di inclusione culturale ideato e promosso insieme a Fondazione Cariplo, consentirà di continuare a prestare particolare attenzione alle scuole. Nell’ambito dell’iniziativa, il 16 gennaio 2024 si terrà l’incontro di formazione per insegnanti Leggere per insegnare – Momenti di formazione per leggere i grandi temi della contemporaneità, con Gherardo Colombo, Laura Pigozzi e Andrea Staid, condotta e moderata da Orsola Riva; dalle 9.30 al Centro Internazionale Brera.

Grazie a queste iniziative e agli incontri di BookCity durante l’anno, la manifestazione continua e si propone di stimolare l’incontro, lo scambio e la collaborazione, innescando un meccanismo di connessioni e suggestioni reciproche che permettono alla manifestazione di crescere e alla città di partecipare, insieme ai lettori, a questo processo.

Per permettere al pubblico di scoprire autori e autrici che hanno raccontato e fatto grande Milano, nel 2024 andrà online Let-Mi – Letteratura Esperienza Turistica a Milano, una piattaforma digitale open source; il progetto, finanziato dal Ministero del Turismo, è realizzato dal Comune di Milano.

Infine, sono proprio i lettori a essere protagonisti di ogni edizione di BookCity Milano: l’impegno di scrittrici e scrittori, editori ed editrici, grafici e disegnatori, traduttori e fumettisti, editor e poeti, saggisti e fotografi, bibliotecari e librai, insegnanti e volontari è rivolto verso coloro che i libri li leggono, li divorano, tuffandosi negli universi narrativi e trascorrendo il proprio tempo tra le pagine; a tutti quei lettori, che sono venuti a BCM23 e che l’hanno seguita online, va il grazie più sentito.

