Buccinasco – Contributo straordinario Sostegno Affitto 2023

Il Comune destinato oltre 40 mila euro per il mantenimento dell’abitazione in locazione nel libero mercato. Domande dal 20 novembre al 20 dicembre

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 21 novembre 2023 – Il Comune di Buccinasco sostiene le famiglie che hanno difficoltà a pagare le spese per l’affitto, con risorse complessive per 40.540,73 euro, destinate prioritariamente a coloro che sono risultati “ammessi e non finanziati” nella graduatoria relativa all’Avviso pubblico “Misura Unica 2023” approvata a ottobre dall’Ente capofila dell’Ambito Corsichese.

Alle famiglie in difficoltà viene erogato un contributo fino a 3 mensilità del canone di locazione e comunque non superiore a 1500 euro ad alloggio/contratto. Il contributo sarà liquidato direttamente al proprietario per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare. I contributi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza, come previsto dal Decreto ministeriale del 13 luglio 2022.

“Da diversi anni, anche a seguito della pandemia – dichiara Grazia Campese, consigliera delegata alle Politiche abitative – assistiamo all’aumento di un disagio abitativo sempre più forte. Stiamo assistendo a una vera e propria emergenza abitativa e, purtroppo, su questo c’è un totale disinteresse della politica nazionale e invece abbiamo bisogno di un nuovo grande investimento sull’edilizia residenziale pubblica. La nostra Amministrazione già nel 2019 ha promosso l’Accordo locale per il canone concordato tra sindacati inquilini e sindacati proprietari che permette di calmierare i costi dei canoni (aliquota IMU del 2,6 per mille anziché del 6 per mille). A questo, anche quest’anno aggiungiamo i fondi per erogare un contributo all’affitto a fondo perduto: una misura ormai consolidata che fornisce un aiuto prezioso a chiunque si trovi in difficoltà”.

Possono accedere alla misura i cittadini con un alloggio in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, con regolare contratto d’affitto registrato, da almeno 6 mesi alla data della presentazione della domanda. Inoltre non devono essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (sfratto) e devono avere un ISEE inferiore a 26 mila euro. Nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di un alloggio adeguato in Lombardia o deve aver beneficiato del contributo economico relativo alla Misura Unica 2023 (Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato erogato dall’Ambito del Corsichese).

Le domande devono essere redatte e inviate dal 20 novembre sino alle ore 12 del 20 dicembre 2023, compilando il modulo disponibile sul sito internet comunale (Sezione Modulistica – Servizi alla persona) e inviate via pec all’indirizzo protocollo@cert.legalmail.it oppure consegnate all’Ufficio Protocollo in via Roma 2 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 oppure inviate via mail all’indirizzo protocollo@comune.buccinasco.mi.it.

Alla domanda va allegata la fotocopia del documento di identità o la fotocopia del permesso di soggiorno, la fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato, la dichiarazione del proprietario sottoscritta e corredata dal documento di identità. Il richiedente dovrà anche essere in possesso dell’attestazione ISEE (il documento sarà acquisito d’ufficio solo se presente nel portale INPS).

È possibile richiedere informazioni e supporto alla compilazione della domanda, previo

appuntamento, all’Agenzia dell’Abitare del Comune chiamando il numero 0284923300 o inviando una mail all’indirizzo abitare.buccinasco@lacordata.it.

