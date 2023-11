Leopardi serve per vivere? Incontro a Buccinasco

(Mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 20 novembre2023 – Lo si vede spesso per le vie di Recanati con al seguito gruppi e scolaresche a cui parla con fervore del “negativo” di Leopardi, del pessimista che produce l’effetto contrario, del Leopardi che non ama la vita e te la fa amare, non crede al progresso e te lo fa desiderare, del poeta scettico che ti rende certo.

Lo scrittore recanatese Mario Elisei sarà ospite a Buccinasco giovedì 23 novembre alle ore 21 alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 in una serata organizzata dall’Amministrazione comunale, dal titolo “Leopardi serve per vivere?”. Attraverso le domande poste da alcuni appassionati canti del poeta recanatese, si cercherà di esplorare l’interiorità di Giacomo Leopardi e verificare se questa possa aiutare a vivere anche nel XXI secolo.

“Siamo particolarmente orgogliosi di dedicare una serata a Giacomo Leopardi – dichiara l’assessore Stefano Parmesani – nel 204° anniversario dell’Infinito, una delle poesie più straordinarie e profonde di tutti i tempi. E siamo infinitamente grati al Poeta perché le sue domande sono poi le nostre. Il titolo della serata è Leopardi serve per vivere? La risposta è certamente sì”.

Ad accompagnare Mario Elisei, le musiche di Schubert e Chopin suonate al pianoforte da Silvia Giliberto, docente della Civica Scuola di Musica “A. Pozzi” di Corsico. Durante la serata, inoltre, saranno esposte “Le lune di Leopardi” di Veronika Van Eyck, artista tedesca milanese d’adozione