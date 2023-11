Milanofiori Assago Run: una corsa verso la solidarietà

Il 19 novembre, la quarta edizione del Milanofiori Assago Run, ha nuovamente regalato ai tanti partecipanti, più di 150, una mattinata di sorrisi ed emozioni.

Assago, 20 novembre 2023. Una corsa non competitiva, organizzata anche quest'anno dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Runner's Angels, in collaborazione con il Centro Commerciale Milanofiori e patrocinata dal Comune di Assago, che ha non solo divertito i tanti presenti ma che è riuscita, come ormai da tradizione, ad aiutare concretamente i bimbi meno fortunati dell'Associazione "Nati per il futuro", attiva nella Pediatria dell'Ospedale San Paolo, donando loro 4.845,00 euro.

“Il Comune di Assago è fiero di supportare la Milanofiori Assago Run – afferma soddisfatto l’Assessore allo sport Marco La Rosa – speriamo vivamente che questo importante appuntamento continui negli anni a venire proprio per l’alto valore trasmesso e per il risultato concreto che si riesce ad ottenere edizione dopo edizione. Un evento che coinvolge la cittadinanza e gli amanti della corsa uniti in questo importante progetto di solidarietà”.

Una piacevole mattinata di condivisione, uno splendido esempio da seguire e replicare; una corsa verso la solidarietà che ogni anno riunisce sempre più persone perché iniziative come questa riescono davvero a sostenere questi piccoli guerrieri che ogni giorno cercano di correre verso un futuro migliore.

