Numero solidale 45591 per la ricerca: cambiare la storia del tumore al pancreas è possibile

In occasione della Giornata mondiale della lotta a questa malattia Fondazione Humanitas per la Ricerca lancia la campagna di raccolta fondi per sostenere diagnosi precoce e terapie mirate

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 20 novembre 2023. In occasione della Giornata Mondiale della lotta contro il Tumore al Pancreas che ricorre il 16 novembre Fondazione Humanitas per la Ricerca lancia la campagna di raccolta fondi con numero solidale 45591. Fino al 26 novembre 2023 sarà possibile donare 2, 5, 10 euro tramite sms e chiamate da rete fissa a sostegno della ricerca condotta dall’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, tra i principali centri di riferimento per il trattamento del tumore al pancreas nel nostro Paese.

Il cancro al pancreas spesso non mostra alcun segno o sintomo nelle fasi iniziali, rendendo difficile la diagnosi precoce. Questo è uno dei motivi per cui è il quarto tumore più mortale in Europa ed entro i prossimi dieci anni potrebbe raggiungere il secondo posto, superando il tumore della mammella e il tumore del colon. Circa tre quarti dei pazienti non sopravvive più di un anno dopo la diagnosi, mentre solo uno su dieci sopravvive più di cinque anni: un dato troppo basso soprattutto se paragonato al tasso di sopravvivenza del 66% del cancro del colon-retto e del 91% di quello della mammella.

Sin qui, purtroppo, sono stati scarsi i progressi compiuti nella diagnosi precoce di questo tumore particolarmente aggressivo, per il quale i trattamenti farmacologici disponibili sono poco efficaci. Per sconfiggere questo tumore che rimane ancora un big killer, l’arma più importante è quindi la ricerca.

Nello specifico i fondi raccolti con il numero solidale 45591 contribuiranno a finanziare uno studio che mira a comprendere come contrastare l’aggressività del cancro al pancreas agendo sulle cellule del sistema immunitario, abbondantemente presenti nella massa tumorale pancreatica.

Sotto la guida del prof.Alberto Mantovani, Direttore Scientifico dell’Istituto e Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, gli studi Humanitas hanno già dato un contributo fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, alla comprensione del ruolo giocato dalle cellule del sistema immunitario nella crescita tumorale. Queste, anziché difendere l’organismo come dovrebbero, si fanno “corrompere” dal tumore econtribuiscono alla sua crescita e disseminazione metastatica. Il progetto di ricerca mira a comprendere come impedire questo fenomeno, per aprire nuove vie per la diagnosi precoce e arrivare finalmente a una terapia mirata per questa forma di cancro.

Una diversa storia del tumore al pancreas è possibile – afferma il prof. Alessandro Zerbi, responsabile Chirurgia del Pancreas Humanitas e docente Humanitas University – Ma per farlo è fondamentale sostenere la ricerca per poter conoscere a fondo il nostro nemico. Grazie al numero solidale 45591 tutti possono aiutarci a cambiare le aspettative di pazienti e famiglie.

Dal 27 ottobre 2023 è possibile sostenere Fondazione Humanitas anche attraverso la campagnadi sensibilizzazione “I tulipani della Ricerca”. I bulbi rappresentano metaforicamente l’attesa della ricerca su questa tipologia di cancro che, come lo sbocciare di questo fiore, necessita attenzione, cura e molta pazienza. I risultati della ricerca hanno bisogno di tempo e seguono simbolicamente quelli dell’interramento e della fioritura dei tulipani: la campagna, infatti, terminerà ad aprile con la raccolta dei tulipani fioriti.

I tulipani della Ricerca sono disponibili a partire dal 27 ottobre sui canali della Fondazione Humanitas per la Ricerca e nell’ospedale di Rozzano. In cambio di una donazione a partire da 15 € in favore della ricerca sul pancreas i sostenitori riceveranno i bulbi e troveranno tutte le istruzioni per piantarli e partecipare attivamente alla campagna sui social utilizzando l’hashtag #itulipanidellaricerca: un piccolo gesto che aiuterà i medici e i ricercatori a coltivare nuove possibilità di cura.

12-26 novembre 2023

Numero solidale 45591

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, Geny Communications e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da TWT, Convergenze, PosteMobile.

Fondazione Humanitas per la Ricerca

È un ente non profit impegnato nello studio e nella cura di malattie come tumori, infarto, ictus, patologie autoimmuni, neurologiche e osteoarticolari. Nella sua dimensione internazionale, contribuisce a formare giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo. Gli studi, realizzati in stretta collaborazione con l’ospedale Humanitas di Rozzano e con tutte le altre strutture del Gruppo Humanitas, sono finalizzati a trasferire in tempi brevi al letto del paziente i risultati della ricerca stessa, grazie allo scambio continuo di informazioni fra laboratorio e attività clinica. Fondazione Humanitas per la Ricerca sostiene oltre 400 ricercatori che insieme ai 600 medici degli ospedali sono alla continua ricerca di nuove cure e utilizzano tecnologie avanzate che vanno dalla genetica all’imaging molecolare.

Redazione