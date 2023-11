QUARTIERI. VIA ALLA TRASFORMAZIONE DI PIAZZA CINCINNATO

Una nuova piazza pedonale con arredi e verde: consegna prevista entro fine 2024

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 novembre 2023 – Partono oggi i lavori per la riqualificazione complessiva di piazza Cincinnato. L’intervento permetterà di ridarle una connotazione pedonale eliminando la sosta irregolare e offrendo la valorizzazione dello spazio pubblico attraverso nuove aree verdi, pavimentazione di pregio, arredi che permetteranno di vivere la piazza come luogo di incontro e socialità. Sarà inoltre migliorato l’impianto di illuminazione con nuovi led sui marciapiedi perimetrali e all’interno della piazza.



Il progetto si estende complessivamente per 3.500 metri quadrati. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 600mila euro, di cui 21mila per oneri della sicurezza.

La trasformazione della piazza si propone di restituire alla città un importante spazio urbano, attraverso scelte caratterizzate da semplicità e razionalità. Sarà quindi posata una nuova pavimentazione di pregio, a raso, in lastre di Luserna su tutta la parte pedonale. L’intervento permetterà di eliminare il traffico veicolare e la sosta irregolare nei vialetti di accesso a via Settembrini, aumentando così sia l’area dedicata ai pedoni sia le aree verdi che saranno arricchite da nuove aiuole e piante a corredo delle alberature esistenti.

Contestualmente saranno realizzate opere per garantire e potenziare l’accesso agli spazi pubblici con il miglioramento dei percorsi pedonali.



“È una riqualificazione fortemente voluta da tutto il quartiere che migliorerà nettamente l’aspetto e il futuro della piazza – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e al Piano Quartieri del Comune di Milano –. È un intervento focalizzato sull’idea di migliorare lo spazio pubblico, il verde e la pedonalità”.



“È una bella notizia per tutto il quartiere, un progetto a cui abbiamo lavorato per mesi – dichiara Caterina Antola, Presidente del Municipio 3 –. La nuova configurazione permetterà di eliminare la sosta irregolare a beneficio degli spazi per vivere la piazza e la nuova pavimentazione a raso garantirà anche un miglioramento dei passaggi pedonali”.



“L’obiettivo della riqualificazione non è solo quello di offrire un luogo più elegante e curato ma anche rendere piazza Cincinnato più vivibile e aperta alla socialità e all’incontro tra i cittadini e cittadine – conclude Simone Locatelli, Presidente del Municipio 2.

V.A.