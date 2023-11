Rho. Droga e schiamazzi: segnalazioni e una denuncia

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 novembre 2023. Sabato 18 novembre 2023, attorno alle 18.30, alcuni sudamericani si trovavano a bordo di un’auto davanti all’area cani di via Odescalchi, ostacolando l’accesso ai cittadini, bevendo birra e causando schiamazzi a voce molto alta.

Due pattuglie della Polizia Locale sono accorse sul posto. Due giovani ecuadoregni, uno di 25 e uno di 30 anni, con precedenti di polizia per reati contro la persona e stupefacenti, sono stati segnalati alla Prefettura di Milano per possesso di sostanze stupefacenti ai fini del consumo personale. Con sé avevano dell’hashish e sono stati accompagnati al comando coordinato dal comandante Antonino Frisone per gli opportuni controlli.



Domenica 19 novembre 2023, alle ore 8.30, su richiesta di alcuni residenti, una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta in via Borromeo, dove alcune persone reduci dalla notte trascorsa in un locale discoteca continuavano a provocare schiamazzi e a effettuare bisogni lungo la strada. All’arrivo degli agenti, molti si sono dileguati. L.D., classe 1985, ecuadoregno, è stato sottoposto ad alcol test: il suo tasso alcolemico è risultato tre volte superiore al consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata. L’uomo vantava segnalazioni specifiche per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.



Nell’arco del fine settimana, la Polizia Locale ha anche emesso 120 sanzioni per violazioni del Codice della Strada attorno a Fiera Milano dove era in corso l’esposizione Autoclassica. Numerosi i parcheggi abusivi, tanti gli interventi anche nei pressi della stazione della metropolitana di Rho Fiera.



V.A.