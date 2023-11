Rocca (FdI): “Via Mambretti: residenti terrorizzati, necessari controlli e telecamera”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 20 novembre 2023 – “In questi giorni via Mambretti è salita alle cronache nazionali per la delicata situazione d’illegalità e degrado; per difendersi dagli spacciatori e dalle incursioni notturne, alcuni residenti hanno installato il filo spinato lungo il cancello del proprio condominio.

Tra via Mambretti e via Cinque Maggio infatti, sono presenti gruppi di magrebini pregiudicati che terrorizzano i cittadini: minacce, risse, furti e spaccio di droga, episodi denunciati dai residenti sia alle Forze dell’Ordine che al Comune di Milano.

Di fronte a questa grave problematica sono necessari interventi e sforzi da parte delle Istituzioni cittadine, per quest, oggi, ho depositato una mozione per chiedere al Sindaco e alla Giunta l’installazione di telecamere di videosorveglianza nella località di via Mambretti/via Cinque Maggio.”

Così in una nota Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia, in merito alla situazione di via Mambretti.